О чем говорили Эрдоган и Плахотнюк

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Аспекты развития молдавско-турецких отношений и укрепление экономического сотрудничества обсудили в ходе совместной встречи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер молдавской Демократической партии (ДПМ), координатор правящей коалиции Владимир Плахотнюк.

© Sputnik / Miroslav Rotari Эрдоган в Молдове: каковы первые итоги визита лидера Турции в республику

Глава ДПМ отметил, что молдавско-турецкие отношения в течение последних трех лет динамично развиваются, что свидетельствует о хорошем обмене опытом между двумя странами в таких ключевых областях, как строительство, туризм и сельское хозяйство.

В ходе беседы с Эрдоганом основное внимание было уделено увеличению присутствия турецких инвесторов в Молдове и дальнейшей активизации сотрудничества Анкары и Кишинева, отметили в пресс-службе ДПМ.

Президент Турции находится с двухдневным официальным визитом в Молдове. Накануне он провел встречи в Кишиневе с молдавским лидером Игорем Додоном и премьером Павлом Филипом, а в четверг отправился в Комрат.