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Recep Tayyip Erdogan

О чем говорили Эрдоган и Плахотнюк

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Визит Эрдогана в Молдову (15)
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Лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк высказался за привлечение в Молдову турецких инвестиций.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Аспекты развития молдавско-турецких отношений и укрепление экономического сотрудничества обсудили в ходе совместной встречи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер молдавской Демократической партии (ДПМ), координатор правящей коалиции Владимир Плахотнюк.

Официальный визит Р. Т. Эрдогана в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Глава ДПМ отметил, что молдавско-турецкие отношения в течение последних трех лет динамично развиваются, что свидетельствует о хорошем обмене опытом между двумя странами в таких ключевых областях, как строительство, туризм и сельское хозяйство.

В ходе беседы с Эрдоганом основное внимание было уделено увеличению присутствия турецких инвесторов в Молдове и дальнейшей активизации сотрудничества Анкары и Кишинева, отметили в пресс-службе ДПМ.

Президент Турции находится с двухдневным официальным визитом в Молдове. Накануне он провел встречи в Кишиневе с молдавским лидером Игорем Додоном и премьером Павлом Филипом, а в четверг отправился в Комрат.

Тема:
Визит Эрдогана в Молдову (15)

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Теги:
политика, Тайип Эрдоган
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