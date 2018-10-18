Военный атташе РФ в Молдове введен в состав российской делегации в ОКК

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Военный и военно-воздушный атташе РФ при посольстве РФ в Молдове полковник Андрей Прибытков утвержден 18 октября членом российской делегации в Объединенной контрольной комиссии (ОКК - орган, руководящий миротворческой операции в Приднестровье), сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК.

"Утвердить членом ОКК от Российской Федерации полковника Прибыткова Андрея Николаевича, военного и военно-воздушного атташе посольства Российской Федерации в Республике Молдова", - говорится в протоколе заседания.

Кроме того, членом российской делегации в ОКК утвержден и старший помощник военного атташе РФ полковник Алексей Макаров.

В ОКК входят делегации Молдовы, России и ПМР. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдове. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса.

В этом году исполнилось 26 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.