Исторический визит: Эрдоган, улетая домой, пригласил Додона в Турцию

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, в четверг завершил визит в Республику Молдова, о чем сообщил молдавский лидер Игорь Додон в соцсети Facebook.

© Sputnik / Miroslav Rotari Визит Эрдогана в Молдову: итоги и перспективы

Увидеть воочию крупнейший аэропорта мира

"В течение двух дней нам удалось подписать Декларацию о стратегическом сотрудничестве между нашими странами, договориться о создании Совета по стратегическому сотрудничеству, сдать в эксплуатацию реконструированное здание администрации президента Республики Молдова, открыть ряд социально-значимых объектов в Комрате, заключить ряд соглашений о сотрудничестве в будущем", — написал Додон.

Эрдоган в Молдове: Анкара и Кишинев на новом стратегическом уровне отношений >>>

Он выразил уверенность, что "визит президента Турции в нашу страну можно считать новым этапом в развитии партнерских связей между двумя странами на благо обоих народов".

"Президент Эрдоган пригласил меня на торжественную церемонию открытия третьего аэропорта Стамбула, который к тому же станет крупнейшим аэропортом мира. Мероприятие состоится 29 октября — в день, когда Турецкая Республика отметит 95-летие со дня своего основания Мустафой Кемалем Ататюрком", — заключил глава молдавского государства.

Турецкие инвестиции в Молдову — настоящее и будущее

В ходе встречи с премьером Молдовы Павлом Филипом президент Турции заявил, что его страна заинтересована в инвестировании в ремонт здания кишиневского цирка.

По его словам, ответственные лица изучат возможность вложения этих инвестиций.

© Sputnik / Miroslav Rotari Самые яркие моменты: официальный визит Эрдогана в Молдову - фото 17

Филип отметил важный вклад турецких инвесторов в национальную экономику. Премьер также отметил техническую помощь, предоставленную Турцией нашей стране через Агентство TIKA на ремонт отделения Института матери и ребенка, а также на проведение других социальных проектов в АТО Гагаузия. За последние два года на эти цели было выделено более 33 миллионов долларов. Для максимальной эффективности программ развития, как отметил Филип, целесообразно согласовать их с Минфином, который в настоящее время несет ответственность за применение внешней финансовой помощи.

Эрдоган передаст Молдове копию меча Штефана Великого >>>

Стороны также обратили внимание на увеличение объемов товарооборота после подписания Соглашения о свободной торговле. По данным правительства Молдовы, в прошлом году рост объемов торговли составил 23% по сравнению с 2016 годом. В этом отношении политики подчеркнули необходимость созвать к концу этого года заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.