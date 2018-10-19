Власти Молдовы озвучили свою позицию по поводу отношений с НАТО

Молдова и НАТО: что думают президент и премьер республики о нейтралитете страны?

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Молдова строго придерживается конституционного принципа постоянного нейтралитета, и на этой основе строит взвешенную политику, направленную на поддержание взаимовыгодных отношений как с Западом, так и с Востоком.

Об этом заявил президент республики Игорь Додон в рамках встречи с делегацией парламентской ассамблеи НАТО во главе с ее председателем Расой Юкневичиене и генсеком ПА НАТО Дэвидом Хоббсом, которые находятся с визитом в Кишиневе.

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Как написал Додон на своей странице в Facebook, в ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Республики Молдова, приднестровского урегулирования, а также ряда проблем региональной безопасности.

"Молдова строго придерживается конституционного принципа — постоянного нейтралитета, и на этой основе строит взвешенную политику, направленную на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений как с Западом, так и с Востоком", — отметил Додон.

По его словам, в то же время нейтралитет – это основное условие сохранения и укрепления молдавской государственности.

"Важно, что позицию президента Молдовы поддерживает большинство населения страны, и к ней с пониманием и уважением относятся наши зарубежные партнеры", — добавил глава республики.

Позиция премьера Молдовы

Накануне встречу с представителями ПА НАТО провел глава правительства Молдовы Павел Филип. В ходе беседы молдавский премьер озвучил несколько иную точку зрения в сравнении с позицией президента страны. В частности, Филип высказался за более тесное сотрудничество республики с Альянсом.

"Тот факт, что Республика Молдова по Конституции – нейтральное государство не означает, что мы хотим быть изолированной страной. Наоборот, мы выступаем за тесное сотрудничество с НАТО, мы хотим учиться, хотим подготовить наших военных и участвовать в совместных международных учениях", — сказал Филип.

Парламентская ассамблея НАТО — межпарламентская организация, в состав которой в настоящее время входят депутаты из 29 государств-членов НАТО и 12 ассоциированных стран-членов.

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Отношения Молдовы с НАТО

Согласно Конституции Молдовы, у республики нейтральный статус, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

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В Кишиневе работает информационный центр альянса, а в декабре 2017 года открылось и Бюро по связям с НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдовы. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.

Согласно многочисленным социологическим опросам, большая часть населения республики высказывается против вступления Молдовы в НАТО.