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Ответ из Берлина: зачем властям Молдовы нужен референдум о евроинтеграции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Политолог-международник Александр Рар прокомментировал инициативу правящей коалиции о проведении всенародного референдума о внесении в Основной закон страны пункта об евроинтеграции, как о стратегическом внешнеполитическом курсе.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik, Нику Гончар. После того, как в четверг, 18 октября, в парламенте Молдовы не прошла инициатива правящего большинства о внесении в текст Конституции Молдовы пункта о евроинтеграции, как о главном внешнеполитическом курсе страны, спикер высшего законодательного органа вышел с инициативой о проведении референдума по этому вопросу.

"Мы оставляем за собой право и рассматриваем возможность инициировать референдум по вопросу евроинтеграции. Этот референдум, скорее всего, лучше организовать в один день с парламентскими выборами (которые намечены на 24 февраля — ред.), чтобы сэкономить деньги. Мы вернемся к этому вопросу, когда проконсультируемся по решениям Конституционного суда о возможности организации референдума во время парламентских выборов", — отметил Канду.

Протест у парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно действующему законодательству страны, чтобы внести в Основной закон какие-либо изменения парламенту необходимо минимум 67 голосов. А за изменение Конституции проголосовало лишь 54 депутата.

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Инициативу не поддержали социалисты и коммунисты. Либералы и либерал-демократы покинули заседание еще до начала голосования. В то же время, спикер парламента назвал позицию ЛДПМ и ЛП по этому вопросу "предательством", а также подчеркнул, что эти политформирования больше не являются проевропейскими партиями, так как отвернулись от собственных избирателей.

Страсти по языку

В качестве условия по голосованию за данные поправки в Конституцию лидер молдавских либералов Михай Гимпу поставил условие — изменение статьи 13-й Основного закона Молдовы, а именно — голосование за изменение названия языка с "молдавского" на "румынский".

Председатель ЛП сообщил, что после переговоров с партиями, возглавляемыми Майей Санду (PAS) и Андреем Нэстасе (платформа DA), в его партии решили не поддерживать законопроект правящей коалиции в окончательном чтении.

"Эти две партии солидарны с позицией ЛП и ЛДПМ, что на голосование следует вынести вопрос об изменении Конституции не только в связи с предложением ДПМ, но и для исполнения постановления Конституционного суда по 13-й статье", — заявил Гимпу.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Направляющий курс"

В экспертном сообществе уже слышатся различные мнения относительно новой инициативы о проведении референдума по вопросу о внесении в текст Основного закона страны пункта об евроинтеграции.

Некоторые аналитики не без доли иронии сейчас говорят, что инициатива по изменению текста Конституции даже через всенародный референдум сродни положению Основного закона СССР в его "брежневской редакции" от 1977 года, где было записано, что "Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза".

Другие считают, что данное нововведение сейчас вовсе не ко времени, особенно в преддверие парламентских выборов, которые должны состояться в феврале следующего года.

С какой целью правящая коалиция так настоятельно стремится изменить Конституцию Молдовы и внести в ее текст положения об евроинтеграции даже после всенародного референдума?

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

"Я думаю, что те силы в Молдове, которые сегодня именуются "европейскими", прозападными, перепуганы. В их действиях читается четко выраженный страх. Они понимают, что большая часть населения Молдовы не разделяет продвигаемую ими точку зрения. Во-вторых, они видят, что не только в Молдове, но и на Украине, и в ряде других постсоветских республик Европейский Союз начинает стремительно терять свою популярность и былую привлекательность", — высказался политолог.

Конституция Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евроинтеграция в Конституции — не более чем инструмент политики

По словам Рара, в Европе прекрасно осознают, что дальнейшее расширение ЕС в ближайшей перспективе не произойдет. Тем более, Молдове пока там нет места.

"Жители Евросоюза сами не желают расширения. Он и так слишком далеко продвинулся. Сегодня ЕС сталкивается с серьезными вызовами — это и Брексит, и внутренние вопросы, над которыми французы и немцы ломают себе головы. Власти Молдовы прекрасно понимают, что республику полноправным членом ЕС никто видеть в ближайшие несколько десятилетий не собирается, а эта инициатива — не более, чем попытка запрыгнуть в уходящий поезд. Поэтому они и находятся в состоянии паники", — считает Рар.

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Теги:
евроинтеграция в Конституции, "Основной закон", изменение конституции, Александр Рар, Евросоюз, Молдова, Брюссель, Кишинев, Политика
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