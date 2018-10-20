Додон рассказал, что сделает в Москве в ходе своего официального визита

Президент Молдовы рассказал в ходе телепередачи о планах на поездку в Москву в конце октября-начале ноября 2018 года.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в пятницу в местном телеэфире, что 31 октября совершит официальный визит в Россию, чтобы в том числе обсудить и проблемы экономических отношений между обеими странами, а также вопросы, связанные с молдавскими мигрантами.

"Мы ожидаем, что в ходе предстоящего визита будут приняты важные решения по экономике, торговле. Возможно, мы договоримся о либерализации режима поставок некоторых категорий товаров. Обсудим и проблему мигрантов. Программа поездки распределена на два дня и очень насыщенна", — ответил Додон.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Игорь Додон назвал дату визита патриарха Кирилла в Молдову

Президент заметил, что прежде посещал Россию с рабочими визитами, но впервые отправится в эту страну в рамках официального визита.

"Кроме встречи тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным будут и другие немаловажные пункты программы — встречи в Государственной Думе, выступление в Московском государственном университете и так далее", — добавил Додон.