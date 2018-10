Евроконсерваторы в Оргееве обсудили недостатки современной политики

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Саммит Альянса европейских консерваторов и реформистов (АЕКР), одной из самых влиятельных международных политических групп, состоялся в субботу в Оргееве.

Что обсуждали на саммите

Организатором этого форума выступила партия "Шор". Устроители встречи отмечают, что в Молдове, тем более, не в ее столице, а в региональном городе, мероприятие столь высокого уровня проводится впервые. На саммите обсудили наиболее важные международные и региональные вопросы, многие из которых прямо или косвенно затрагивали и Молдову, на чем заострили внимание представители принимающей стороны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Илан Шор

Участники саммита, политические деятели Великобритании, Австрии, Грузии и других стран, а также политики и общественные деятели Молдовы коснулись также и вопросов мировой политики, в том числе и перспектив развития Евросоюза.

Что такое АЕКР

Альянс европейских консерваторов и реформистов (The Alliance of Conservatives and Reformists in Europe — ACRE), основан на платформе идей свободы личности, национального суверенитета, парламентской демократии, частной собственности, свободной торговли, открытой конкуренции и децентрализации. Как сообщил корреспонденту Sputnik лидер партии "Шор" Илан Шор, АЕКР в настоящее время является третьей по величине группой в Европейском парламенте, состоящей из 70 коллективных членов, и партия "Шор" с июня 2018 года вошла в состав этого объединения.

© Sputnik / Miroslav Rotari Саммит Альянса европейских консерваторов и реформистов

Отмечается, что многие партии, входящие в Альянс, являются правящими или влиятельными в своих странах, среди которых Великобритания, Италия, Чехия, Словакия, Израиль, Польша.

Согласно информации из открытых источников, АЕКР исповедует идеи консерватизма, евроскептицизма, экономического либерализма, евроатлантизма.

Убедились воочию

"Сегодня мы показали, что Оргеев поистине становится городом международных отношений —делегаты из 30 стран мира собрались здесь. Среди них — официальные лица, представители Европейского парламента, члены правительств и избранники национальных высших законодательных органов", — сообщил, выступая на открытии саммита, Илан Шор.

По его словам, проведение такого форума в Оргееве — полезный опыт не только для этого муниципия, но и для всей Республики Молдова, поскольку подобные встречи способствуют развитию внешних отношений страны.

"На полях саммита мы встретились с европейскими официальными лицами, которые заверили, что окажут всю необходимую поддержку Республике Молдова. Мы выразили нашу позицию, опасения, надежды, мы набрались опыта. Мы рассказали, что будем делать после парламентских выборов, по итогам которых, уверен, наша партия получит ряд мандатов", — сказал Шор.

Он заметил, что создалось впечатление — некие силы монополизировали отношения Молдовы с Евросоюзом, но в итоге оказалось, что это не так, и нынешний саммит — прямое тому подтверждение.

Председатель АЕКР член Европейского парламента и, по некоторым данным, один из кандидатов на пост главы Еврокомиссии Ян Захрадил заявил, что результаты, достигнутые в Оргееве за последние годы, впечатляют.

"Я видел ваши здания, отремонтированные дороги и улицы, получил информацию о рабочих местах. Я видел бюджетную дисциплину. Это очень хороший и достойный пример для всей страны. И если мы сможем чем-либо помочь, мы это сделаем", — отметил Захрадил, председатель АЕКР.

Ход саммита

Группа экспертов обсудила влияние свободных рынков на развитие экономики Республики Молдова, а также оценила эффект от действий политиков и различных политических программ на жизнь граждан.

Нидерландский политик, лидер Группы Европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Роб Йонкман коснулся темы искусственности демократии, когда во время выборов в руководящие органы гражданам навязываются те или иные точки зрения и конкретные кандидаты.

"Все партии того или иного государства имеют равные права в этом отношении и должны получать равную поддержку от государства", — уверен Йонкман.

Бранка Стаменкович, политик из Сербии, рассказала о том, что в ее стране ситуация с возможностью делегироваться в парламент — крайне непростая.

"Год от года у нас одни и те же политики. Каждый знает, что эти партии коррумпированы и ничего хорошего не делают для страны. И говорят все они об одном и том же. Кроме того, происходит давление на СМИ со стороны тех или иных политических сил. В Сербии, кстати, на выборах "голосуют" умершие — списки избирателей не обновляются", — отметила Стаменкович.

Зарубежные гости пришли к мнению о том, что власти Оргеева способны добиться еще больших результатов, и намерены и дальше наблюдать за развитием этого города.