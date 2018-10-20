20:03 20 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.97
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Саммит Альянса европейских консерваторов и реформистов

Евроконсерваторы в Оргееве обсудили недостатки современной политики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
6210

Организатором форума выступила партия "Шор", в этом году вошедшая в состав Альянса европейских консерваторов и реформистов.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Саммит Альянса европейских консерваторов и реформистов (АЕКР), одной из самых влиятельных международных политических групп, состоялся в субботу в Оргееве.

Что обсуждали на саммите

Организатором этого форума выступила партия "Шор". Устроители встречи отмечают, что в Молдове, тем более, не в ее столице, а в региональном городе, мероприятие столь высокого уровня проводится впервые. На саммите обсудили наиболее важные международные и региональные вопросы, многие из которых прямо или косвенно затрагивали и Молдову, на чем заострили внимание представители принимающей стороны.

Илан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор

Участники саммита, политические деятели Великобритании, Австрии, Грузии и других стран, а также политики и общественные деятели Молдовы коснулись также и вопросов мировой политики, в том числе и перспектив развития Евросоюза.

Что такое АЕКР

Альянс европейских консерваторов и реформистов (The Alliance of Conservatives and Reformists in Europe — ACRE), основан на платформе идей свободы личности, национального суверенитета, парламентской демократии, частной собственности, свободной торговли, открытой конкуренции и децентрализации. Как сообщил корреспонденту Sputnik лидер партии "Шор" Илан Шор, АЕКР в настоящее время является третьей по величине группой в Европейском парламенте, состоящей из 70 коллективных членов, и партия "Шор" с июня 2018 года вошла в состав этого объединения.

Саммит Альянса европейских консерваторов и реформистов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Саммит Альянса европейских консерваторов и реформистов

Отмечается, что многие партии, входящие в Альянс, являются правящими или влиятельными в своих странах, среди которых Великобритания, Италия, Чехия, Словакия, Израиль, Польша.

Согласно информации из открытых источников, АЕКР исповедует идеи консерватизма, евроскептицизма, экономического либерализма, евроатлантизма.

Убедились воочию

"Сегодня мы показали, что Оргеев поистине становится городом международных отношений —делегаты из 30 стран мира собрались здесь. Среди них — официальные лица, представители Европейского парламента, члены правительств и избранники национальных высших законодательных органов", — сообщил, выступая на открытии саммита, Илан Шор.

По его словам, проведение такого форума в Оргееве — полезный опыт не только для этого муниципия, но и для всей Республики Молдова, поскольку подобные встречи способствуют развитию внешних отношений страны.

"На полях саммита мы встретились с европейскими официальными лицами, которые заверили, что окажут всю необходимую поддержку Республике Молдова. Мы выразили нашу позицию, опасения, надежды, мы набрались опыта. Мы рассказали, что будем делать после парламентских выборов, по итогам которых, уверен, наша партия получит ряд мандатов", — сказал Шор.

Он заметил, что создалось впечатление — некие силы монополизировали отношения Молдовы с Евросоюзом, но в итоге оказалось, что это не так, и нынешний саммит — прямое тому подтверждение.

Председатель АЕКР член Европейского парламента и, по некоторым данным, один из кандидатов на пост главы Еврокомиссии Ян Захрадил заявил, что результаты, достигнутые в Оргееве за последние годы, впечатляют.

"Я видел ваши здания, отремонтированные дороги и улицы, получил информацию о рабочих местах. Я видел бюджетную дисциплину. Это очень хороший и достойный пример для всей страны. И если мы сможем чем-либо помочь, мы это сделаем", — отметил Захрадил, председатель АЕКР.

Ход саммита

Группа экспертов обсудила влияние свободных рынков на развитие экономики Республики Молдова, а также оценила эффект от действий политиков и различных политических программ на жизнь граждан.

Нидерландский политик, лидер Группы Европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Роб Йонкман коснулся темы искусственности демократии, когда во время выборов в руководящие органы гражданам навязываются те или иные точки зрения и конкретные кандидаты.

"Все партии того или иного государства имеют равные права в этом отношении и должны получать равную поддержку от государства", — уверен Йонкман.

Бранка Стаменкович, политик из Сербии, рассказала о том, что в ее стране ситуация с возможностью делегироваться в парламент — крайне непростая.

"Год от года у нас одни и те же политики. Каждый знает, что эти партии коррумпированы и ничего хорошего не делают для страны. И говорят все они об одном и том же. Кроме того, происходит давление на СМИ со стороны тех или иных политических сил. В Сербии, кстати, на выборах "голосуют" умершие — списки избирателей не обновляются", — отметила Стаменкович.

Зарубежные гости пришли к мнению о том, что власти Оргеева способны добиться еще больших результатов, и намерены и дальше наблюдать за развитием этого города.

По теме

Фонд Шора подарил авто "афганцу", оставшемуся без ног
Шор против Kroll
Евродепутаты от ЕНП посетили Молдову по приглашению Илана Шора
Евродепутат возмущен негативной реакцией суда на визит Шора в Брюссель
Теги:
Альянс европейских консерваторов и реформистов, партия "Шор", Ян Захрадил, Илан Шор, Оргеев, Великобритания, Молдова, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Путь дипломата

    У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Книги
    Русская классика

    Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане.

  • Абитуриентка пишет диктант
    История в биографиях

    В Южной Осетии объявили о начале ежегодного президентского конкурса на лучшее сочинение о национальных героях.

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Бойцы отряда спецназа Фулджер - в действии.
Черный берет - испытания, которые пройдет не каждый мужчина
Как добыть золото из старого компьютера.
Как добыть золото из собственного старого компьютера - видео
Ядерное оружие – какое, где и сколько
Какие страны и в каком количестве владеют ядерным оружием

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться