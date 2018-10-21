Демпартия Молдовы хочет в парламент: планы и обещания

На всю страну – демократы дали обещания перед выборами в парламент Молдовы.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Впервые в политической жизни современной Молдовы центральная площадь Кишинева стала местом представления кандидатов в депутаты одной из партий страны к грядущим в 2019 году выборам в парламент республики и обязательств, которые берет на себя это политформирование на ближайшие четыре года. В данном случае речь идет о Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство, и которая позиционируется как правящая.

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В течении всей акции на сцене перед собравшимися находились несколько десятков членов Демпартии – депутаты, министры, председатели районов и представители молодого крыла демократов. Митинг сопровождался концертом. По данным правоохранительных органов, в нем приняло участие порядка 90 тысяч человек.

В ходе митинга выступили премьер республики Павел Филип, спикер парламента Андриан Канду, которые являются вице-председателями Демпартии, а также лидер демократов Владимир Плахотнюк. Политики отчитались о проделанной работе и обозначили задачи, которые ставят перед собой на грядущие четыре года.

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Спикер парламента отметил, что уже совсем скоро начнется электоральная кампания к выборам, намеченным на февраль будущего года.

Лидер Демпартии отметил, что за время независимости Молдовы существовало три направления, по которым политики пытались вести население страны – ЕС, Евразийский союз и объединение с Румынией. По мнению Плахотнюка, жители Молдовы поверили в сказку, что все проблемы республики решат за пределами страны.

Мы сегодня собрались здесь, чтобы пойти по четвертому пути – путь "Для Молдовы", который ведет к решению проблем населения", — сказал он.

Осенью этого года истекает мандат действующего парламента Молдовы. Голосование намечено на 24 февраля 2019 года. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. Депутаты избираются на четырехлетний мандат.