Официальный визит Додона в Москву: когда и что он намерен там обсудить

Ранее молдавский лидер совершал рабочие визиты в Москву: что глава государства намерен обсудить с руководством России.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Президент Молдовы обсудил с послом России в республике Олегом Васнецовым свой предстоящий официальный визит в Москву.

Обсуждение ситуации во внутренней и внешней политике

Как написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи, в ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений и ситуации во внутренней и внешней политике страны.

"Отдельно обсудили детали намеченного на 31 октября – 1 ноября официального визита президента Республики Молдова в Российскую Федерацию", — написал Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон рассказал, что сделает в Москве в ходе своего официального визита

Прежде молдавский лидер совершал рабочие визиты в Россию. Как ранее рассказал Додон, в ходе его предстоящей поездки в Москву будут приняты важные решения, связанные с экономикой и торговлей.

По его словам, возможно, удастся договориться о либерализации режима поставок некоторых категорий товаров. Президент отметил, что рассчитывает обсудить и проблему трудовых мигрантов.

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Детали пасторского визита

В ходе беседы с российским дипломатом стороны также обговорили предстоящий пасторский визит в нашу страну Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Детально рассмотрели программу предстоящего 27-28 октября пастырского визита в Молдову Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласно программе, в субботу вечером, Его Святейшество отслужит молебен в Соборе рождества Христова в Кишиневе. Кроме того, предстоятель Русской Православной церкви (РПЦ) впервые посетит Комрат и Бельцы", — отметил Додон.

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Ранее молдавский лидер заявлял, что программа пасторского визита главы РПЦ в Молдову изменилась, сократившись с четырех до двух дней. По его словам, это произошло из-за занятости Патриарха Кирилла церкви и конфликта, связанного с Константинопольским патриархатом. Визит предстоятеля Русской православной церкви ожидается 27 и 28 числа и включает посещение Кишинева, Комрата и Бельц.