Почему СМИ России рвут рейтинги доверия в Молдове, несмотря на все запреты

КИШИНЕВ, 22 октября — Александр Исаев. На днях в медиапространстве Молдовы произошло событие, чрезвычайно сконфузившее целый ряд влиятельных деятелей в области СМИ. Исследование, опубликованное организацией под названием "Центр независимой журналистики", выдало на-гора скандальный результат.

Внезапно выяснилось, что в стране, которая запретила информационные программы российских телеканалов под предлогом "борьбы с пропагандой", влияние этих самых "запрещенных СМИ" на умы зрителей, читателей и слушателей ничуть не уменьшилось.

Более того, российские средства массовой информации сохраняют уверенное лидерство в медиапространстве Молдовы.

Кому больше всех доверяют зрители и читатели

По данным исследования, опубликованного на сайте "Центра независимой журналистики", СМИ России — самые авторитетные среди иностранных источников информации для жителей нашей страны.

Опрос, проведенный в августе-сентябре 2018 года, показал, что российским СМИ (и это при всех запретах и санкциях) доверяют 17 процентов жителей Молдовы. А пресса стран ЕС, которой в Молдове обеспечен режим наибольшего благоприятствования, оказалась лишь на втором месте с 14 процентами.

Румынским изданиям доверяют всего 10 процентов жителей Молдовы. А американским СМИ — которые у нас официально провозглашены эталоном, символом и знаменем демократии — доверяют и вовсе смехотворные семь процентов зрительской аудитории.

Забавно, что это исследование было проведено организацией, которая финансируется за счет западных грантов, и горячо приветствует фактическую цензуру, введенную в Молдове в контексте "борьбы с русской пропагандой". Более того, оплачено исследование Шведским агентством международного развития (SIDA), действующим в ЕС.

Узнать, что русские доминируют в рейтингах доверия за европейские деньги — это все равно что пойти на свидание с девушкой, весь ужин слушать, как она щебечет по телефону с якобы бывшим бойфрендом, а потом еще и оплатить счет. А после - и такси для дамы, не выпускающей трубку из рук.

Кто на самом деле манипулирует общественным мнением в Молдове

Доверие — дело тонкое. "Доверять" прессе — это значит, в принципе не возражать. А вот "не доверять" — дело другое. Это уже активное несогласие и неприятие.

Чтобы нас не упрекнули в отсутствии критического мышления, давайте снова углубимся в результаты исследования и проверим, а каким же СМИ граждане Молдовы больше всего не доверяют. Кто у нас, по мнению аудитории, манипулирует общественным мнением и штампует "фейковые новости".

© Sputnik / Сергей Венявский Другие новости: в Молдове вступил в силу запрет российских передач

Может быть, здесь дела у прессы из ЕС и США лучше? Нас же всех учили, что на Западе пресса самая-самая. Эталон, символ, знамя и так далее. Но полученные данные могут только усугубить депрессию борцов с российскими СМИ. Потому что и тут дела плохи.

Внезапно оказалось, что американским СМИ не доверяет... половина (!) опрошенных жителей Молдовы. А не доверяющих прессе Евросоюза и России примерно одинаковое количество.

Если учесть, сколько денег было потрачено Западом в Молдове на введение фактической цензуры в отношении российских СМИ, тут впору говорить о бессмысленной растрате европейских фондов и средств американских налогоплательщиков.

Кишиневские "евроинтеграторы" в роли мальчиков с пальцем

Интересно, а на что они вообще рассчитывали, запрещая в Молдове российские новости, — в эпоху дешевых ТВ-боксов, IPTV и спутникового телевидения? С тем же успехом можно затыкать пальцем дырки в плотине, через которую — и поверх, и сквозь — рвется паводковая вода. Хотя есть красивая легенда о голландском мальчике, которому это удалось, но от этого только смешнее.

Недавно повстречал знакомого — в кафе на печально известной "пешеходной" улице в Кишиневе. Там есть одна, еще со старых времен, кафешка. Рядом со скульптурой ожидающего юноши с цветами под фонарем, к которому подкрадывается сзади босая девушка с туфлями-"лодочками" в руках. (Кстати, кишиневцы шутят, что туфли она сняла потому, что по грубой каменной мостовой, уложенной экс-мэром Киртоакэ, на каблуках пройти невозможно. Но сейчас не об этом).

© AFP 2018 / ANDREI PUNGOVSCHI В Румынии готовятся бороться с "российской пропагандой"

"Поставил спутниковую "тарелку", — похвалился знакомый. — Теперь у меня все российские каналы, без цензуры". И, тоже без цензуры, крепко выразился по поводу политиков, которые пытались запретить людям в Молдове смотреть то, что им хочется. "Врешь, не возьмешь!", — таков был общий смысл его мессаджа молдавским властям и официальным лицам, неуклонно движущимся по европейскому пути.

Занятно, что прежде к российским новостям знакомый особого интереса не проявлял, а вот после запрета стал заядлым зрителем российских ток-шоу и выпусков новостей. Из принципа.

А дополнительным катализатором интереса молдавских зрителей к "запрещенным" телеканалам стали ужасные рейтинги "проевропейской" власти и политиков в Молдове. "Если эти что-то запретили, значит, надо смотреть. Плохого они не запретят". Такая вот зрительская логика.

Зависть как двигатель конкуренции

Осталось заметить, что исследование, которое мы процитировали, явно проводилось все в том же самом контексте борьбы с российскими СМИ. Его полное название — "Потребление медиа и восприятие потребителями манипулирования через масс-медиа".

То есть, это не "гражданское", а можно прямо-таки сказать, "боевое" исследование. И можно предположить, что проведено оно в конкретных интересах — в рамках задач по обеспечению доминирующих позиций "правильной", прозападной пропаганды (и "правильного", проевропейского манипулирования) над всеми прочими видами информации.

Интересно, что авторы исследования в принципе не допускают мысли о читателе и зрителе, потребляющем мирные, здоровые новости. Только манипулирование, только хардкор!

© Fotolia / Karelin Dmitriy Выборочная цензура: зачем в Молдове хотят запретить российские новости

Причем изучают это самое "манипулирование через прессу" те же самые люди, которые горячо приветствовали цензуру, введенную в Молдове против российских СМИ. В кампании по "борьбе с русской пропагандой" они видят прежде всего повод для расправы с успешными конкурентами.

Что сказать? Зависть — плохое чувство. Да, это факт, что российские СМИ возглавляют рейтинги доверия в нашей стране. И если их прозападные конкуренты в Молдове хотят завоевать свое место в сердцах аудитории, им стоит сосредоточиться на поиске внутренних резервов. Поднапрячься и выжать из себя какой-нибудь креатив, что ли.

Пусть креатив и творчество, а не зависть, доносы на коллег и сомнительная "деонтология " станут у нас в Молдове двигателями конкуренции на медиарынке. Это будет правильно.