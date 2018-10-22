Канду рассказал, как в парламенте может появиться пророссийское большинство

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. В случае досрочных парламентских выборов в высшем законодательном органе Молдовы может быть сформировано пророссийское большинство из партий левого толка. Об этом в понедельник, выступая в эфире одного из местных СМИ, заявил спикер Андриан Канду.

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Осенью этого года истекает мандат действующего парламента Молдовы. В связи с этим в Молдове на 24 февраля 2019 года намечены парламентские выборы — впервые в истории страны они осуществятся по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

"Если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов не появится мажоритарной коалиции и не будет сформировано правительство, тогда, согласно Конституции, будут организованы досрочные выборы. Если в феврале следующего года на выборах еще есть шанс сформировать проевропейское большинство, то практика и наша история говорят о том, что, если дело дойдет до досрочных парламентских выборов, тогда большинство достанется левым пророссийским партиям", - сказал Канду.

При этом спикер выразил надежду, что найдутся те, кто после выборов будет готов провести переговоры о формировании проевропейского парламентского большинства.

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"Когда завершится февральское голосование и будут известны результаты, думаю, найдутся люди, чтобы сесть за стол переговоров и найти компромисс с целью сформировать проевропейское парламентское большинство", - сказал Канду.

Согласно данным последних социологических опросов, в высший законодательный орган республики могут попасть четыре политформирования – пропрезидентская Партия социалистов, правящая на данный момент Демократическая партия, а также оппозиционные проевропейские партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда".