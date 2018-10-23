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Самолет с надписью United States of America. Архивное фото

В Кишиневе приземлились американские сенаторы

CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / United States Air Force Boeing C-40C BBJ (737-7CP)
Политика
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В Молдове группа американских законодателей встретилась со спикером и депутатами парламента.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Самолет с надписью "United States of America" приземлился во вторник, 23 октября в аэропорту Кишинева — такая надпись обычно наносится на правительственные воздушные суда США. 

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Сотрудники аэропорта подтвердили прибытие самолета. По их словам, в Кишинев прилетела группа американских сенаторов, у которых запланирована встреча со спикером парламента РМ Андрианом Канду.

Корреспондент Sputnik связался с посольством США. Однако в диппредставительстве отказались от комментариев по этому поводу.

Как считают информированные источники в государственных структурах Молдовы, цель прибытия сенаторов в Кишинев — оценка на месте ситуации в стране с точки зрения "гибридных угроз" и "внешнего давления" в отношении Молдовы.

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Позднее пресс-служба парламента РМ подтвердила, что в Кишиневе состоялась встреча группы американских сенаторов с руководством и депутатами законодательного органа Молдовы. 

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Со стороны США участвовали сенаторы Джон Туне, Джерри Моран, Рой Блант и Сьюзан Коллинз. Возглавил американскую делегацию сенатор Ричард Бёрр. Молдову представляли спикер Андриан Канду, вице-председатель парламента Валериу Гилецки, а также депутаты Евгений Карпов и Михаэла Спэтарь.

Как сообщается в пресс-релизе, на встрече стороны обсудили "сотрудничество с иностранными партнерами, особенно c США, по борьбе с гибридными угрозами". Повышенное внимание в этом контексте было уделено теме предстоящих парламентских выборов, которые состоятся 24 февраля 2019 года. 

"Стороны обсудили важность симметричных ответов на противодействие внешнему вмешательству в демократические и избирательные процессы  региона", — говорится в сообщении пресс-службы парламента Молдовы.

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Теги:
Парламент, Андриан Канду, сенатор, США
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