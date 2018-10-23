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Конституция Республики Молдова

Канду: проект о румынском языке в Конституции Молдовы ждет неудача

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Председатель парламента республики откровенно рассказал о судьбе инициативы с поправками в Конституцию республики, которые касаются названия государственного языка.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду считает, что проект о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский ждет неудача, и инициатива не найдет поддержки среди депутатов.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"И в Демпартии Молдовы (которой принадлежит парламентское большинство – ред.) есть многие, кто считает, что наш язык – румынский… Но в то же время есть очень много граждан в нашей стране, боюсь ошибиться, но свыше 60% населения, которые считают язык молдавским", - сказал Канду в интервью одному из местных СМИ.

По его словам, и в Демпартии есть люди, которые считают, что госязык республики - молдавский. "И не только в партии, но и в парламентской фракции. И на данный момент даже нет возможности обсуждать этот вопрос", - отметил спикер парламента.

Как отметил председатель высшего законодательного органа, он не думает, что сейчас стоит ставить на голосование вопрос об изменении 13 статьи Конституции, потому что этот проект ждет неудача.

"Неудача, за которую я не хочу брать ответственность... Поэтому я намерен поговорить с коллегами, чтобы не ставить этот вопрос на голосование, потому что он не пройдет в этом составе парламента", - подчеркнул Канду.

Правительство - за переименование языка

Ранее правительство республики поддержало идею о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский. Ее авторами выступили депутаты от фракции либерал-демократов. Законодательная инициатива по этому вопросу была составлена на основании того, что в Декларации о независимости страны государственный язык назван румынским. Вслед за решением правительства должно последовать голосование парламента. Решающими могут стать голоса фракции Демократической партии.

Президент Игорь Додон
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Некоторые политические аналитики утверждают, что депутатам будет трудно собрать необходимое число голосов, чтобы соответствующая поправка вступила в силу.

Кому выгодно, чтобы в Конституции Молдовы был румынский язык>>>

Как ранее заявляли представители Демпартиии, в коалиции не будет единой позиции по этому вопросу, поэтому при голосовании ее члены будут руководствоваться собственным мнением.

Для того, чтобы изменить Конституцию, авторам этой инициативы необходимо заручиться поддержкой 67 законодателей в 101-местном парламенте.

Какие настроения в обществе?

Многочисленные социологические опросы показывают, что большинство граждан Молдовы выступает против изменения в Конституции страны названия государственного языка республики с молдавского на румынский.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать инициативу об изменении названия госязыка в Основном законе республики.

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