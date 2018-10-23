Состоялась первая встреча премьера Молдовы и посла России: о чем они говорили

Молдавский премьер провел первую встречу с послом России в республике: о чем договорились стороны.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип провел во вторник первую встречу с послом России в республике Олегом Васнецовым, в рамках которой была достигнута договоренность о сотрудничестве в развитии двусторонних отношений.

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"Стороны обсудили основные моменты в двусторонних отношениях и договорились о дальнейшем взаимодействии в развитии двустороннего сотрудничества на основе взаимоуважения и на благо интересов обеих стран", - отметили в пресс-службе правительства республики.

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Новый посол России в Молдове Олег Васнецов назначен указом президента РФ Владимира Путина 2 июля этого года. Российский дипломат 6 августа передал копии верительных грамот в министерство иностранных дел и европейской интеграции республики.