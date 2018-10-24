Когда состоится совместное заседание правительств Молдовы и Румынии

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии состоится до конца этого года. Соответствующая договоренность была достигнута между премьерами двух стран Павлом Филипом и Виорикой Дэнчилэ в ходе телефонного разговора, который состоялся в среду, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Премьеры договорились, что до конца этого года будет организовано совместное заседание правительства Республики Молдова и кабмина Румынии", - отметили в пресс-службе молдавского кабмина.

Филип и Дэнчилэ в ходе телефонной беседы также обсудили существующие совместные проекты между государствами и возможности внедрения новых инициатив в интересах граждан двух государств.

Запоздалая встреча

Совместное заседание членов кабинетов министров двух стран должно было состоятся еще в первой половине текущего года. Во всяком случае, так договорились Филип и Дэнчилэ еще в феврале, когда румынский премьер находилась с визитом в Кишиневе. Тогда же стороны условились провести встречу в таком формате в столице республики. Однако организация совместного заседания в очередной раз затянулась.

Так и несостоявшееся заседание

К слову, совместное заседание членов правительств Молдовы и Румынии должно было состояться в конце 2017 года, однако было отложено. Тогда в Румынии разгорелся политический кризис. Правящая Социал-демократическая партия Румынии приняла решение лишить премьера Михая Тудосе политической поддержки из-за разногласий между ним и лидером партии Ливиу Драгня.

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Отставку Тудосе утвердил президент Румынии Клаус Йоханнис. Позже социал-демократы провели заседание исполкома партии, на котором большинством голосов выдвинули на пост премьера кандидатуру Дэнчилэ. После того как ее кандидатуру одобрил президент страны Клаус Йоханнис и двухпалатный парламент, Дэнчилэ стала первой женщиной в Румынии, которая возглавила правительство этой страны.