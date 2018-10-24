У Молдовы появились послы еще в двух странах

Молдова утвердила своих послов в двух странах: на заседании кабмина республики озвучили детали назначений.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Посольский вопрос: правительство Молдовы на заседании в среду утвердило дипломатических представителей в двух государствах.

Как отметил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски, проекты по назначению послов передадут на подпись президенту Молдовы Игорю Додону.

Так, глава молдавской дипмиссии в России Андрей Негуца теперь будет и послом республики в Таджикистане с резиденцией в Москве.

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Негуца был назначен на пост посла Молдовы в России весной 2017 года. Ранее он занимал должности председателя комиссии по внешней политике парламента Молдовы, руководителя делегации в ПАСЕ и сопредседателя парламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации. В разное время занимал должность посла Молдовы во Франции, по совместительству в Испании и Португалии, постоянного представителя республики при Совете Европы, чрезвычайного и полномочного посла в России в 2008 — 2012 годах.

Также на заседании правительства в среду было принято решение назначить посла Молдовы в США Кристину Балан диппредставителем республики в Мексике с резиденцией в Вашингтоне.

Декрет о назначении Балан на должность посла в США президент Молдовы Игорь Додон подписал 31 мая. Также глава государства подписал и верительные грамоты для передачи президенту США Дональду Трампу.