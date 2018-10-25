Премьер Молдовы отправится в Белоруссию: все о визите Филипа в Минск

В делегацию правительства, которая отправится в Минск на следующей неделе, кроме премьера вошли еще 20 человек, среди них - четверо министров, госсекретари и сотрудники аппарата главы кабмина.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип посетит Белоруссию на следующей неделе. Официальный визит в Минск состоится с 30 октября по 1 ноября. Вместе с главой кабмина в белорусскую столицу также отправятся министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, глава министерства образования, науки и исследований Моника Бабук, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николай Чубук и руководитель МВД Александр Жиздан.

Состав делегации, в которую всего войдет 21 человек был утвержден на очередном заседании правительства в среду.

Документы на подпись

Накануне визита молдавский кабмин одобрил к подписанию протокол, который вносит дополнения в Соглашение о международном автомобильном сообщении от 9 апреля 1994 год. Согласно протоколу, нерегулярные перевозки и транзит пассажиров и товаров будут осуществляться без авторизаций. Как поясняют в правительстве, спрос на такие документы у молдавских транспортных компаний довольно высок, поскольку существенный поток товаров отправляется в Восточную Европу через Белоруссию. Из-за бюрократических проволочек, связанных с выдачей разрешений на проезд, молдавские компании не всегда могут вовремя выполнить обязательства перед партнерами.

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Еще одно молдавско-белорусское соглашение, которое находится в повестке официального Кишинева, связано с социальной защитой граждан. На последнем заседании кабмин принял решение о начале переговоров между министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы и министерством труда и социальной защиты Белоруссии.

Частые визиты

Это не первый визит молдавского премьера в Белоруссию. В 2017 году Филип посещал Минск дважды.

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В июле прошлого года Молдова и Белоруссия подписали документы по расширению сотрудничества в торговле, культуре, промышленности, производстве и других сферах. В настоящее время Белоруссия - главный покупатель молдавского вина.

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Как ранее заявлял президент Александр Лукашенко, замыкаться на одних лишь торговых операциях Белоруссии и Молдовы нельзя — надо совершенствовать экономические отношения, в том числе, создавать совместные предприятия.

"Мы договорились, что будем готовить в Молдове кадры по производству автомобилей и сельхозтехники. Также есть, например, и проект по совместному розливу коньяков и вин. А молдавская винодельческая продукция в большом объеме экспортируется на белорусский рынок, и мы этим довольны", — подчеркнул президент Белоруссии во время своего визита в Кишинев в апреле 2018-го года.