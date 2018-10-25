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ОБСЕ: зафиксирован невероятный прогресс в переговорах по Приднестровью

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Глава Миссии ОБСЕ в Молдове побывал с визитом в Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх назвал прогресс в достижении переговорщиками в молдо-приднестровском урегулировании конкретных результатов невероятным.

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Об этом он сказал во время встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Клаус Нойкирх считает, что настало время проанализировать содержание нынешней переговорной повестки с тем, чтобы дать верную оценку целесообразности проведения очередной встречи в формате "5+2", - отметили в сообщении.

Вадим Красносельский подчеркнул, что для Приднестровья важно мнение международных посредников.

Он пояснил, что на сегодняшний день есть необходимость продолжить обсуждение текущих вопросов переговорной повестки.

"Необходимо совместными усилиями выработать оптимальный механизм реализации договоренностей – уже достигнутых и перспективных. Факт подписания договоренностей второстепенен: важна их реализация", – считает лидер Приднестровья.

Собеседники условились продолжить совместную деятельность в рабочем порядке.

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Теги:
ОБСЕ, переговоры, Придестровье
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