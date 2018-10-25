Тайна раскроется: получают или нет Санду и Нэстасе деньги из-за границы

Все тайное становится явным: в декабре спецкомиссия представит депутатам отчет по поводу деятельности в Молдове иностранного НПО, в частности о финансировании этой организацией ряда местных партий и ее вмешательстве во внутреннюю политику республики.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Сформированная в парламенте спецкомиссия, которая должна представить отчет о деятельности в Молдове иностранной неправительственной организации и, в частности, об аспекте финансирования ею ряда молдавских политических партий и ее вмешательстве во внутреннюю политику страны, продлила свою работу до декабря.

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Председатель этой комиссии депутат-демократ Игорь Время дал запрос на заседании парламента в четверг о продлении работы структуры еще на 30 дней с момента ее основания (4 октября). Как отметил парламентарий, есть несколько обращений по поводу расследования, на которые пока нет ответов.

Ранее депутаты создали комиссию для выяснения фактических и правовых условий вмешательства фонда Otwarty Dialog (Открытый диалог) и его основателя Людмилы Козловской во внутренние дела Республики Молдова и внешнего финансирования некоторых политических партий из нашей страны.

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В состав комиссии вошли представители фракций Демпартии (Игорь Время, Артур Решетников, Марчел Рэдукан), Партии социалистов (Василе Боля и Адриан Лебедински) и парламентской группы Народно-европейской партии (Симион Гришчук).

На основе решения парламента в четверг, 25 октября, депутаты, которые занимаются изучением этого вопроса, представят отчет с результатами расследования в течение 60 дней.

Зачем нужна эта комиссия?

Поводом для создания спецкомиссии стала информация, появившаяся в прессе, согласно которой существует тесная связь между Otwarty Dialog и несколькими партиями, входящих в состав высшего законодательного органа Молдовы, а также оппозиционными внепарламентскими политформированиями. По словам демократов, которые настояли на создании этой спецкомиссии, речь идет о партии "Действие и солидарность", которой руководит Майя Санду, о партии "Платформа "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, а также Либерально-демократической партии, которая насчитывает пять депутатов в действующем составе парламента.

Ранее автор законопроекта - демократ Сергей Сырбу, который сослался на публикации в прессе, сообщал, что через фонд Otwarty Dialog финансировались заграничные поездки многих молдавских публичных деятелей, включая лидеров политических партий и сторонников лиц, осужденных в республике. Кроме того, велись нападки на государственные учреждения и конституционный строй Республики Молдова, высказывались публичные призывы поощрять враждебность, национальную разобщенность и злоупотребление национальным достоинством.

Кто против?

Против создания спецкомиссии в парламенте высказались депутаты фракции либерал-демократов и либералов.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду тогда отметил, что деятельность этого фонда обсуждалась даже в Бундестаге Германии.

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"Вопрос поднимался и в Бундестаге Германии. Мы никого и ни за что не осуждаем. Все говорят, обсуждают, а мы прячемся. Есть отчет Совета Европы по этому аспекту", - отметил Канду.