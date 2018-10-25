В Приднестровье рассказали о ситуации в Зоне безопасности

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Ситуация в Зоне безопасности по-прежнему оценивается Объединенной контрольной комиссией (ОКК) как контролируемая и управляемая. Об этом журналистам после заседания комиссии сказал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

"Такая ситуация в очередной раз констатирует умелые действия наших миротворцев в Зоне безопасности", — отметил Беляков.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Военный атташе РФ в Молдове введен в состав российской делегации в ОКК

По словам сопредседателя, у приднестровской делегации вызвали озабоченность и удивление обеспокоенность молдавской стороны плановой ротацией в Зоне безопасности миротворческих сил РФ.

"Раз в год ежегодно в этот период времени проводится такая ротация. И в этом году также в соответствии с извещением, которое поступило в Объединенное военное командование (ОВК), миротворцы России начали свою ротацию в Зоне безопасности", — пояснил он.

Беляков также напомнил о том, что Россия является страной гарантом обеспечения миротворческой операции.

"Мы считаем, что данная ротация прошла своевременно, организованно и в полном соответствии с действующими документами ОКК. Почему молдавская сторона обеспокоена этим событием, для нас кажется удивительным", — заключил он.

В рамках заседания обсуждалась также возможность перехода комиссии к полноформатному режиму работы. Стороны определили дату, когда это должно случиться, — 8 ноября.