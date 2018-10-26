Румыния – растет отток молодежи – падает экономика

Накануне председательства Румынии в Совете ЕС Sputnik поинтересовался у экспертов, как, на их взгляд, Румыния намерена помогать Молдове на пути евроинтеграции.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. С начала следующего года, а точнее, – с 1 января по 30 июня 2019 года Румыния впервые будет председательствовать в Совете ЕС.

Кишинев, естественно, рассчитывает, что в течение этих нескольких месяцев Бухарест будет максимально содействовать поддержке европейского пути Молдовы.

Тройной формат

Правда, стоит понимать, что председательствовать в Совете ЕС Румыния будет не одна, речь идет о тройном формате – совместно с Финляндией и Хорватией. Более того, Молдова стоит на пороге парламентских выборов, и политическую ситуацию тоже необходимо брать во внимание, учитывая, что результаты народного плебисцита еще не известны.

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На нынешнем этапе политический формат сотрудничества Бухареста и Кишинева ориентирован на европейскую интеграцию. Но чего добилась Румыния и куда она ведет Молдову? Об этом рассказал политолог Корнелиу Чуря.

"Мне надеемся на то, что Румыния несколько уменьшит недовольство в Евросоюзе, которое существует в определенных кругах по отношению к Молдове", - заявил Чуря.

Однако, по его словам, - это будет не просто.

Успокаивающее воздействие

"При всем уважении к Бухаресту, Румыния хоть и является нашим партнером во многих вопросах, у нее не тот вес, чтобы даже председательствуя в ЕС, сделать что-то существенное в рамках европейских структур. Если Германия чем-то недовольна, то Румыния вряд ли сможет противостоять Германии. Но при этом успокаивающее воздействие на политиков в Евросоюзе румыны оказать могут", - считает Чуря.

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Эксперт также напомнил о том, что весной должны состояться выборы в Европарламент, которые могут существенно повлиять на политическую картину этого события.

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"Конечно, несмотря на выборы, Румыния может что-то сделать в плане содействия выделению макрофинансовой помощи. Кстати, в этом отношении Румыния себя ведет очень корректно", - заключил Чуря.

Депопуляция Румынии

Миграция румын, наверное, один из самых спорных вопросов, когда речь заходит о последствиях вступления страны в ЕС. На сегодняшний день Румыния занимает четвертое место в Европе по количеству граждан, живущих за пределами страны. Больше всего румын уехали в Италию, Испанию, Великобританию и Германию. Очень многие присылают деньги домой и помогают экономике (кстати, очень похожая ситуация и в Молдове), – за последние десять лет ее граждане отправили в страну около 52 миллиардов евро, что намного больше объема иностранных инвестиций за этот же период.

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К "достижениям" Румынии в Евросоюзе можно отнести получение денежной помощи от Брюсселя – за десять лет в ЕС страна получила на безвозвратной основе более 40,5 млрд. евро. Однако минимальные зарплаты по-прежнему одни из самых низких в ЕС - 275 евро, а покупательная способность румын вдвое ниже, чем у среднего европейца. Если прибавить к этому растущий уровень безработицы, то общая картина вырисовывается далеко не оптимистическая.

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Но в общей ситуации Европы Румыния как независимое государство может еще открыть второе дыхание. И тогда она выйдет в экономический мир с высоко поднятой головой, и может даже стать значимым партнером во многих объединениях стран Европы и не только.

На это у Румынии есть силы, а, главное, - понимание, что она должна идти по своей дороге, ведущей в свой родной дом. И если все у этой страны получится, то Молдова с удовольствием будет готовить свои проекты с соседним государством.

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