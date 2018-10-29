Молдавский премьер отправляется в Минск - детали визита

Глава кабмина Молдовы произнесет речь на Мюнхенской конференции и встретится с Александром Лукашенко.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Павел Филип во вторник отправится в Белоруссию с рабочим визитом, чтобы принять участие в готовящейся в Минске встрече базовой группы Мюнхенской конференции по проблемам безопасности. Об этом сообщили Sputnik в пресс-службе кабмина РМ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Премьер Молдовы отправится в Белоруссию: все о визите Филипа в Минск

На форуме Филип выступит с речью, посвященной региональным конфликтам.

Примечательно, что делегация во главе с Филипом отправится в белорусскую столицу новым рейсом Кишинев-Минск, который открывается во вторник.

В рамках визита глава молдавского кабмина также встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром этой страны Сергеем Румасом, официальными лицами других государств.

Что такое Мюнхенская конференция

Мюнхенская конференция по безопасности (Munchener Sicherheitskonferenz) проводится с 1962 года. Участие в мероприятии принимают лидеры стран, руководители международных организаций, известные политологи и эксперты. Темами встреч традиционно являются мировые конфликты и пути их разрешения.

Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности пройдет в Белоруссии с 30 октября по 1 ноября. В 2018 году руководство МКБ предложило провести очередную встречу основной группы в Минске, обосновав это вкладом, который вносит Белоруссия в укрепление стабильности и безопасности в регионе. Встречу предложено посвятить взаимоотношениям по линии Восток-Запад, обсуждению региональных конфликтов, минского процесса, а также экономической ситуации в Восточной Европе.