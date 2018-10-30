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Заседание Парламента 27.09.2018

Парламент выяснит, на кого работают некоторые партии в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Специальная парламентская комиссия по выяснению обстоятельств вмешательства фонда Open Dialog во внутреннюю политику Молдовы начинает свою работу на этой неделе.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Парламентская комиссия по выяснению обстоятельств вмешательства фонда Open Dialog и его руководителя Людмилы Козловской во внутреннюю политику Молдовы, а также финансирования этой организацией некоторых политических партий в стране начнет заслушивать на этой неделе ответственных лиц.

Майя Санду и Андрей Нэстасе
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Слушания начнутся в пятницу, 2 ноября. Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник. Об этом сообщил Sputnik председатель парламентской структуры Игорь Время.

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По словам депутата, направлено несколько обращений к властям и политическим партиям на необходимую информацию.

"Поступившие на этом этапе официальные данные от ведомств раскрывают ряд важных аспектов для расследования комиссией, поэтому мы решили пригласить представителей этих учреждений для обсуждения предоставленной информации", - заявил Время.

Он отметил, что на протяжении расследования общественность будет проинформирована о каких конкретно ведомствах идет речь.

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Как сказал Время, планируется заслушать представителей организаций, которые каким-то образом связаны с фондом Open Dialog, чтобы у спецкомиссии было полное представление по поводу ситуации и можно было подготовить комплексный и взвешенный отчет, который затем представят в парламенте.  

Зачем нужна эта комиссия?

Поводом для создания спецкомиссии стала информация, появившаяся в прессе, согласно которой существует тесная связь между фондом Otwarty Dialog и несколькими партиями, входящими в состав высшего законодательного органа Молдовы, а также оппозиционными внепарламентскими политформированиями. По словам демократов, которые настояли на создании этой спецкомиссии, речь идет о партии "Действие и солидарность", которой руководит Майя Санду, о партии "Платформа "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, а также о Либерально-демократической партии, которая насчитывает пять депутатов в действующем составе парламента.

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Ранее автор законопроекта - демократ Сергей Сырбу, который сослался на публикации в прессе, сообщал, что через фонд Otwarty Dialog финансировались заграничные поездки многих молдавских публичных деятелей, включая лидеров политических партий и сторонников лиц,

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осужденных в республике. Кроме того, велись нападки на государственные учреждения и конституционный строй Республики Молдова, высказывались публичные призывы поощрять враждебность, национальную разобщенность и злоупотребление национальным достоинством.

Кто-то против?

Против создания спецкомиссии в парламенте высказались депутаты фракции либерал-демократов и либералов.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду тогда отметил, что деятельность этого фонда обсуждалась даже в Бундестаге Германии.

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"Вопрос поднимался и в Бундестаге Германии. Мы никого и ни за что не осуждаем. Все говорят, обсуждают, а мы прячемся. Есть отчет Совета Европы по этому аспекту", - отметил Канду.

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Теги:
партии, финансирование, фонд, Игорь Время, Молдова
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