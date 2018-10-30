Официальный визит президента Молдовы в Россию: какие планы у Додона в Москве

Молдавский лидер отправляется в среду с официальным визитом в Москву, где у него запланирована встреча с президентом России и другими высокопоставленными лицами.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправляется с официальным визитом в Россию с 31 октября по 1 ноября.

На своей странице в соцсети Facebook молдавский лидер рассказал о деталях предстоящей поездки.

"Согласно рабочей программе предстоят встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими официальными лицами", - отметил Додон.

Он добавил, что также запланировано его выступление перед студентами Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова и встреча с представителями ведущих российских СМИ.

Несмотря на многочисленные поездки главы молдавского государства в Москву, визит, имеющий статус официального, осуществляется впервые. О том, в чем заключаются отличия официального визита от рабочей поездки, читайте в обзоре Sputnik: Как в Москве встретят молдавского президента Игоря Додона 31 октября>>>