Премьер Молдовы в Минске: о чем говорил Филип

Итоги встречи главы правительства Молдовы и белорусского премьера: о чем говорили политики, и каких доверенностей они достигли?

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Глава правительства Республики Молдова Павел Филип находится с визитом в Минске и уже провел встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. В пресс-службе правительства Белоруссии раскрыли детали беседы премьеров. В частности, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях.

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Конкретные проекты

Филип подчеркнул, что отношения Белоруссии и Молдовы базируются на взаимном уважении и доверии. По его мнению, взаимодействие между странами должно строиться на конкретных проектах.

"Сегодня открылось авиасообщение между Кишиневом и Минском. Довольно успешным проектом стала сборка троллейбусов в Кишиневе. Пообщался с руководителем "Белкоммунмаша", есть идея создания совместного предприятия", - цитирует слова Филипа пресс-служба кабмина Белоруссии.

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Большой потенциал

По словам белорусского премьера, у Белоруссии и Молдовы есть большой потенциал для наращивания товарооборота.

"Молдова - наш крупный торговый партнер. Регулярно осуществляются визиты на высоком уровне. Мы дорожим тем уровнем взаимодействия, который у нас есть. Хотелось бы обсудить, что еще мы можем привнести, чтобы вывести торгово-экономическое и культурное сотрудничество на более высокий уровень", - сказал Румас.

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По его словам, между Белоруссией и Молдовой в последнее время произошла активизация межгосударственных контактов.

"Торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами остается в центре внимания глав правительств. Наши страны обладают большим потенциалом и в сельском хозяйстве и промышленности, и мы должны выходить на другие цифры товарооборота", - отметил белорусский премьер.

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Итоги переговоров

По итогам переговоров в присутствии премьер-министров состоялось подписание межправительственного соглашения между Белоруссией и Молдовой о сотрудничестве в сфере образования, которое предусматривает предоставление стипендий для молдавских студентов, а также сотрудничество в области образования.

"Доказательством тесного сотрудничества между нашими странами стало и решение белорусской стороны подарить Республике Молдова мобильную радиографическую установку, которую доставят в Кишинев до конца ноября", - отметили в пресс-службе правительства Молдовы.

Там сообщили, что стороны договорились продолжить сборку троллейбусов в Кишиневе, чтобы в последующие два года заменить оставшиеся 100 устаревших машин.

"Банк развития в Минске решился кредитовать этот проект. В тоже время наша страна заинтересована в запуске и совместном производстве с белорусской стороной электробусов", - добавили в молдавском кабмине.

Кроме того, стороны рассматривают возможность строительства на территории Молдовы зоотехнического комплекса.

Как часто Филип приезжает в Минск?

Это не первый визит молдавского премьера в Белоруссию. В 2017 году Филип посещал Минск дважды.

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В июле прошлого года Молдова и Белоруссия подписали документы по расширению сотрудничества в торговле, культуре, промышленности, производстве и других сферах. В настоящее время Белоруссия - главный покупатель молдавского вина.

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Как ранее заявлял президент Александр Лукашенко, замыкаться на одних лишь торговых операциях Белоруссии и Молдовы нельзя — надо совершенствовать экономические отношения, в том числе, создавать совместные предприятия.

"Мы договорились, что будем готовить в Молдове кадры по производству автомобилей и сельхозтехники. Также есть, например, и проект по совместному розливу коньяков и вин. А молдавская винодельческая продукция в большом объеме экспортируется на белорусский рынок, и мы этим довольны", — подчеркнул президент Белоруссии во время своего визита в Кишинев в апреле 2018 года.