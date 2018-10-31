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Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдавии И. Додоном

Додон о братских отношениях России и Молдовы: так было, есть и будет

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Президент России Владимир Путин встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном и порадовался тому, что сближение страны с ЕАЭС стало причиной увеличения экспорта ее товаров в Россию.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik, Мария Шелудякова. Начиная двустороннюю встречу в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным, президент Молдовы Игорь Додон заявил: "Между нашими странами традиционно дружеские, братские отношения. Так было, есть и будет. У наших народов многовековая общая история и тесные экономические связи. У нас общие духовные ценности".

Вид на Московский кремль
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Стратегическое партнерство

Он также назвал Россию стратегическим партнером в решении приднестровского вопроса, и подчеркнул, что российские миротворцы являются гарантом мира в регионе.

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Додон поблагодарил российского президента за то, что по его инициативе Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Республика уже приняла участие в двух заседаниях рабочей группы организации.

"Мы будем активно участвовать в этом формате, для нас это интересно", — заключил он.

"По шести направлениями неплохо развивается партнерство", — отметил Игорь Додон, добавив, что двум странам удалось "перебороть тенденции 2013-2017 годов" и добиться роста в экономике.

Сближение Молдовы с ЕАЭС принесло Кишиневу пользу

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что сближение Молдовы с ЕАЭС уже принесло Кишиневу немало пользы.

Президент РФ В. Путин и лидер Молдовы Игорь Додон, архивное фото
© Sputnik / Алексей Дружинин
Официальный визит Додона в Москву: с особым почетом

Российский президент привел в пример значительное увеличение экспорта из Молдовы в Россию. В 2017 году этот показатель увеличился на 40 процентов. Доля РФ в общем объеме товарооборота Молдовы в 2017 году составила 11,4 процента.

Ожидается, что главы государств обсудят ключевые вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

Итоги визита с надеждой ждут в Молдове

Ранее Додон сообщил, что на встрече будут обсуждаться проблемы мигрантов, возвращение молдавской продукции на российский рынок, а также ситуация на переговорах по приднестровскому урегулированию. Он заявил, что "итогов этого визита с надеждой ждут в Молдове".

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В переговорах также примут участие посол Молдовы в России Андрей Негуца, председатель фракции партии Социалистов Зинаида Гречаная, глава Гагаузии Ирина Влах и главный консультант пресс-службы аппарата президента Кармена Лупей, а с российской стороны — глава МИД РФ Сергей Лавров, спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замдиректора второго департамента стран СНГ МИД РФ Виталий Тряпицын.

Додон и Козак позднее планируют провести отдельную встречу.

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Это первый официальный визит молдавского президента в Москву. Игорь Додон прибыл в российскую столицу вечером 30 октября и пробудет здесь до 1 ноября.

В рамках визита Игорь Додон также выступит перед студентами Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и проведет пресс-пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня".

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