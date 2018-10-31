Что Филип обещал Хану в Минске

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Павел Филип встретился в Минске, на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, с еврокомиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом.

Обещание о дальнейших реформах

По данным пресс-службы кабмина РМ, стороны обсудили реализацию Молдовой реформ в контексте предложенных ЕС рекомендаций.

"Мы продолжим реформы в области юстиции, экономики и финансово-банковского сектора", - отметил Филип.

Премьер-министр находится в эти дни с рабочим визитом в Белоруссии. У него запланирован ряд встреч с представителями официального Минска и участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova Визит Филипа в Минск - электробусы, стипендии и авиасообщение

Немецкий бизнес в Молдове

Также молдавский премьер встретился в белорусской столице с председателем Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюкеле. Филип рассказал своему собеседнику о планах потенциальных немецких инвесторов в молдавскую экономику посетить Кишинев весной 2019 года.

Визит Филипа в Минск - электробусы, стипендии и авиасообщение >>>

В Молдове зарегистрировано более 400 предприятий с немецким капиталом с общим объемом социального капитала около 700 миллионов леев. Лидеры этого сегмента - компании Südzucker и Dräxlmaier.

Белорусский вклад

Глава молдавского кабмина посетил минский завод "МАЗ", поговорив с его руководством о возможности создания совместного молдавско-белорусского производства, а также о закупке 50 автобусов, производимых на этом предприятии.

Филипу также показали и выпускаемые "МАЗом" машины для уборки мусора. В конце ноября в Кишинев привезут 12 таких единиц техники.