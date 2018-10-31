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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдавии И. Додоном. Архивное фото

Каких договоренностей достигли президенты Молдовы и России

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Политика
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Молдавский лидер раскрыл детали переговоров с главой России: в ходе диалога достигнуты договоренности по нескольким конкретным направлениям.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с лидером России Владимиром Путиным весь спектр двусторонних отношений.

Как написал Додон в своем Facebook, в ходе диалога достигнуты договоренности по нескольким конкретным направлениям.

"Договорились о принятии совместных конкретных действий по увеличению экспорта товаров молдавского производства на российский рынок, в том числе снятие с 1 января 2019 года таможенных пошлин на экспорт в Россию следующих товаров молдавского производства: овощей, фруктов (яблоки, черешня, слива, нектарины и др.), плодоовощных консервов и винодельческой продукции", - отметил Додон.

По словам президента Молдовы, также достигнута предварительная договоренность продолжить реализацию мер по амнистии в отношении граждан Молдовы, работающих в России, которые нарушили, по тем или иным причинам, законодательство РФ по 26 статье.

"Амнистией по этой статье уже воспользовались несколько десятков тысяч граждан нашей страны. Также договорились предпринять новые шаги по амнистии граждан Молдовы по 27 статье миграционного законодательства РФ. Эта договоренность, предварительно вступит в силу с 1 января, 2019 года", - подчеркнул Додон.

Молдавский лидер отметил, что стороны детально обсудили возможность привлечения российских инвестиций для реализации инфраструктурных проектов в интересах жителей, проживающих на обоих берегах Днестра.

Президент Молдовы Игорь Додон и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Патриарх Кирилл наградил Додона орденом Сергия Радонежского

"В рамках обсуждения вопросов в сфере гуманитарного сотрудничества достигли договоренности объявить 2019 год Годом Молдовы в России, а 2020-й – годом России в Молдове и разработать план совместных мероприятий", - отметил президент республики.

Он сообщил, что обратился к лидеру России с просьбой рассмотреть возможность существенно увеличить количество стипендий для молдавских граждан, желающие обучаться в российских вузах, начиная со следующего учебного года.

"Выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за оказанную техническую помощь непосредственно местным администрациям для улучшения их административно-хозяйственной деятельности", - написал Додон.

Как сообщил молдавский лидер, он заверил российского президента, что абсолютное большинство граждан Молдовы поддерживают курс на сохранение исторически сложившихся дружественных отношений с Россией и укрепление молдавско-российского стратегического партнерства.

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