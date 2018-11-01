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Заседание Парламента

Вопрос о румынском языке в повестке парламента Молдовы уже не стоит

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (57)
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Языковой вопрос: провал инициативы о замене названия государственного языка в Конституции Молдовы в парламенте страны.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Молдавские депутаты отказались включать в рабочую повестку заседания в четверг проект о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский, несмотря на то, что в пятницу, 2 ноября, истекает срок возможности рассмотрения этой инициативы в парламенте страны.

Конституция Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Канду: проект о румынском языке в Конституции Молдовы ждет неудача

Споры вокруг скандальной инициативы

Вопрос о замене названия государственного языка в Конституции давно сопровождается скандалами. Парламент откладывал рассмотрение этой инициативы до последнего.

"Завтра, 2 ноября, истекают сроки, когда проект 339 еще может быть обсужден и проголосован в парламенте. Речь идет о проекте по изменению 13 статьи Конституции, чтобы румынский язык стал государственным", - заявил депутат либерал-демократ Тудор Делиу.

Депутат-социалист Влад Батрынча отметил, что по названию государственного языка должен высказываться народ страны. Он предложил вынести и этот вопрос, в том числе, на референдум.

"Объясню, почему вы не хотите выходить на референдум. Потому что прекрасно знаете, что останетесь без евроинтеграции, НАТО, без названия иностранного государственного языка в Конституции. Заканчивайте свои политические игры... Если вы действительно хотите, то узнайте мнение народа - выходите с инициативой о референдуме. Мы ее поддержим, чтобы поставить точку в этом вопросе", - сказал парламентарий. 

За включение инициативы в повестку заседания высказался 21 законодатель, что оказалось недостаточным. 

Либерал-демократка Мария Чобану отметила, что у 64 депутатов молдавского парламента есть румынское гражданство.

"Обращусь к президенту Румынии Клаусу Йоханнису, чтобы он лишил вас гражданства", - заявила Чобану по итогам голосования.

Серафим Урекяну
© Sputnik / Miroslav Rotari
Урекян: румынского языка в Конституции Молдовы не будет

В знак протеста авторы инициативы депутаты фракции либерал-демократов покинули зал заседания.

"Мы неоднократно обращались с призывом не спекулировать и не политизировать этот вопрос (название госязыка - ред.). Парламент Республики Молдова проголосует за румынский язык, когда избиратели - граждане страны делегируют депутатов, которые будут в состоянии это сделать", - заключил демократ Дмитрий Дьяков.

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Вице-спикер парламента Валериу Гилецки подытожил, что вопрос исчерпан.

С чего все началось?

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы предложила поправку, предусматривающую изменение названия госязыка с молдавского на румынский в основном законе страны. Конституционный суд дал положительное заключение по этому законопроекту, а затем свое одобрение высказало и правительство республики.

Конституция РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кому выгодно, чтобы в Конституции Молдовы был румынский язык

Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял, что намерен блокировать эту инициативу. Против изменения названия госязыка выступала и Партия социалистов Республики Молдова, которой до избрания президентом руководил Додон, а также Партия коммунистов.

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Как ранее заявляли представители Демпартиии, в коалиции не будет единой позиции по этому вопросу, поэтому при голосовании ее члены будут руководствоваться собственным мнением. А спикер парламента Андриан Канду не так давно заявил, что проект о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский ждет неудача, и инициатива не найдет поддержки среди депутатов.

Таковы настроения в обществе

Многочисленные социологические опросы показывают, что большинство граждан Молдовы выступает против изменения в Конституции страны названия государственного языка республики с молдавского на румынский. Кроме того, большая часть граждан страны против присоединения страны к соседней Румынии.

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (57)

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Теги:
язык, Конституция, Парламент, Молдова
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