Вопрос о румынском языке в повестке парламента Молдовы уже не стоит

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Молдавские депутаты отказались включать в рабочую повестку заседания в четверг проект о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский, несмотря на то, что в пятницу, 2 ноября, истекает срок возможности рассмотрения этой инициативы в парламенте страны.
Споры вокруг скандальной инициативы
Вопрос о замене названия государственного языка в Конституции давно сопровождается скандалами. Парламент откладывал рассмотрение этой инициативы до последнего.
"Завтра, 2 ноября, истекают сроки, когда проект 339 еще может быть обсужден и проголосован в парламенте. Речь идет о проекте по изменению 13 статьи Конституции, чтобы румынский язык стал государственным", - заявил депутат либерал-демократ Тудор Делиу.
Депутат-социалист Влад Батрынча отметил, что по названию государственного языка должен высказываться народ страны. Он предложил вынести и этот вопрос, в том числе, на референдум.
"Объясню, почему вы не хотите выходить на референдум. Потому что прекрасно знаете, что останетесь без евроинтеграции, НАТО, без названия иностранного государственного языка в Конституции. Заканчивайте свои политические игры... Если вы действительно хотите, то узнайте мнение народа - выходите с инициативой о референдуме. Мы ее поддержим, чтобы поставить точку в этом вопросе", - сказал парламентарий.
За включение инициативы в повестку заседания высказался 21 законодатель, что оказалось недостаточным.
Либерал-демократка Мария Чобану отметила, что у 64 депутатов молдавского парламента есть румынское гражданство.
"Обращусь к президенту Румынии Клаусу Йоханнису, чтобы он лишил вас гражданства", - заявила Чобану по итогам голосования.
В знак протеста авторы инициативы депутаты фракции либерал-демократов покинули зал заседания.
"Мы неоднократно обращались с призывом не спекулировать и не политизировать этот вопрос (название госязыка - ред.). Парламент Республики Молдова проголосует за румынский язык, когда избиратели - граждане страны делегируют депутатов, которые будут в состоянии это сделать", - заключил демократ Дмитрий Дьяков.
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Вице-спикер парламента Валериу Гилецки подытожил, что вопрос исчерпан.
С чего все началось?
Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы предложила поправку, предусматривающую изменение названия госязыка с молдавского на румынский в основном законе страны. Конституционный суд дал положительное заключение по этому законопроекту, а затем свое одобрение высказало и правительство республики.
Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял, что намерен блокировать эту инициативу. Против изменения названия госязыка выступала и Партия социалистов Республики Молдова, которой до избрания президентом руководил Додон, а также Партия коммунистов.
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Как ранее заявляли представители Демпартиии, в коалиции не будет единой позиции по этому вопросу, поэтому при голосовании ее члены будут руководствоваться собственным мнением. А спикер парламента Андриан Канду не так давно заявил, что проект о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский ждет неудача, и инициатива не найдет поддержки среди депутатов.
Таковы настроения в обществе
Многочисленные социологические опросы показывают, что большинство граждан Молдовы выступает против изменения в Конституции страны названия государственного языка республики с молдавского на румынский. Кроме того, большая часть граждан страны против присоединения страны к соседней Румынии.