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Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве.

Додон рассказал, когда Кишинев выскажет единую позицию по Приднестровью

© Sputnik / Евгения Новоженина
Политика
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Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (35)
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Президент Молдовы Игорь Додон заявил в Москве, что попытки отказаться от российских миротворцев на Днестре контрпродуктивны.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Только после февральских выборов Кишинев сможет высказать свою позицию по Приднестровью, а что касается миротворческой миссии на Днестре, то она продолжит выполнять свои функции.

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Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" президент Молдовы Игорь Додон.

Глава государства находится в Москве с официальным визитом. В среду он провел встречу с лидером России Владимиром Путиными и патриархом Московским Кириллом.

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"Пока не будет общей позиции в Кишиневе, нечего предлагать ни Тирасполю, ни в формате "5+2". С этим должны быть согласны все высшие органы власти: президент, правительство, парламент. Я думаю, это станет возможным после парламентских выборов, которые у нас пройдут в феврале", - сказал Додон.

Президент подчеркнул, что план по урегулированию приднестровского вопроса "может быть исключительно молдавским".

"Не может быть так, что правый берег пойдёт сам по себе, а Приднестровье — само по себе. Не может быть такой ситуации, и не будет. Не может быть российского плана, потому что Запад не примет. Не может быть западного плана — американского или европейского — Россия не примет. Должен быть молдавский план, с которым согласны в Кишиневе и Тирасполе, а также он должен быть продержан в международном формате. Любой другой формат, навязывание геополитической позиции, не пройдёт",  - сказал Додон.

Касаясь миротворческой операции на Днестре глава государства подчеркнул, что миссия не может быть свернута.

"Российские миротворцы являются гарантом мира на Днестре более 26 лет. Попытки ставить это под сомнение контрпродуктивны. Все это признают, все понимают, что без российских миротворцев не обеспечить мир и спокойствие на Днестре. Поэтому по поводу свертывания миротворческой операции не может быть никаких вопросов. Миссия существует, эффективно выполняет свои функции и будет дальше их выполнять. Сколько времени — все зависит от политического регулирования", — сказал Додон.

Президент подчеркнул, что только от урегулирования приднестровской проблемы зависят сроки пребывания на Днестре миротворцев.

Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (35)

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