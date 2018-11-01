Додон озвучил три варианта развития событий после февральских выборов

Президент Молдовы Игорь Додон заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Москве, что ПСРМ не сформирует в будущем парламенте коалицию с Демпартией.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Досрочные парламентские выборы - это неплохой вариант для Партии социалистов, заявил в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Молдовы Игорь Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Канду рассказал, как в парламенте может появиться пророссийское большинство

Он отметил, что не исключает проведения в Молдове досрочных парламентских выборов, которые могут пройти уже в следующем году, и озвучил несколько сценариев развития событий после февральских выборов.

Первый: социалисты одержат победу и смогут сами сформировать правительство. Второй: ПСРМ создаст парламентское большинство с независимыми кандидатами. Третий: досрочные парламентские выборы, потому что Демпартии и правой проевропейской оппозиции будет тяжело сформировать большинство в парламенте. При этом Додон исключил, что ПСРМ и Демпартия пойдут на сближение в парламенте.

"Я не исключаю, что после очередных парламентских выборов, которые пройдут в феврале, у нас во второй половине следующего года будут досрочные парламентские выборы. Я это не исключаю. Для нас, для оппозиции, думаю, это неплохой вариант. Для власти (нынешней), полагаю, что он плох", — сказал Додон.

Глава государства подчеркнул, что в случае победы ПСРМ на выборах, у президента появится больше полномочий.

Выборы, которые намечены на 24 февраля, пройдут по смешанной избирательной системе: половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.