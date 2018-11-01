19:47 01 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
Молдавский премьер Павел Филип в ходе своего визита в Минск провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Встреча Филипа и Лукашенко: какие вопросы обсудили политики

© Photo: пресс-служба правительства Молдовы
Политика
Получить короткую ссылку
42 0 0

Отказ от тарифов на роуминг, увеличение квот на экспорт молдавских вин в Белоруссию, производство электробусов в Кишиневе и открытие Торгового дома Молдовы в Минске: о чем еще говорили Филип и Лукашенко?

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип в ходе своего визита в Минск провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили отношения между двумя странами. 

"Республика Молдова и Белоруссия могут отказаться от тарифов на роуминг. Решение приняли сегодня премьер Павел Филип и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Соответствующий вопрос должны обсудить в рамках смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - отметили в пресс-службе правительства.

Там сообщили, что Филип и Лукашенко подчеркнули важность запуска прямого рейса Кишинев-Москва. Политики рассчитывают, что это направление будет рентабельным.

Встреча Александра Лукашенко с Игорем Додоном
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лукашенко: Минск и Кишинев должны увеличить торговлю до $500 миллионов в год

Премьер и президент обсудили возможность открытия в Кишиневе предприятия по производству электробусов и расширение проекта, который касается сборки троллейбусов.

В пресс-службе правительства сообщили, что молдавские производители вин смогут экспортировать на белорусский рынок больше продукции. Филип и Лукашенко обговорили возможность увеличения квот на поставки бутилированных молдавских вин. Кроме того, в Минске может быть открыт Торговый дом Республики Молдова, который будет продвигать отечественные вина.

Ключевые встречи

Молдавский премьер в эти дни находится с рабочим визитом в белорусской столице. Во вторник глава правительства Республики Молдова уже провел встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Филип подчеркнул, что отношения Белоруссии и Молдовы базируются на взаимном уважении и доверии. По его мнению, взаимодействие между странами должно строиться на конкретных проектах.

Визит Филипа в Минск - электробусы, стипендии и авиасообщение>>>

Не первый визит в Минск

Это не первый визит молдавского премьера в Белоруссию. В 2017 году Филип посещал Минск дважды. В июле прошлого года Молдова и Белоруссия подписали документы по расширению сотрудничества в торговле, культуре, промышленности, производстве и других сферах. В настоящее время Белоруссия - главный покупатель молдавских вин.

По теме

Что Филип обещал Хану в Минске
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Доберман и много меха: что показали на Неделе моды в Москве
Видеозапись аварии Союза
Крушение ракеты-носителя "Союз" - названы причины аварии - видео
Какие СМИ в Молдове самые авторитетные
Кому больше всего доверяют жители Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться