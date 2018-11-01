Встреча Филипа и Лукашенко: какие вопросы обсудили политики

Отказ от тарифов на роуминг, увеличение квот на экспорт молдавских вин в Белоруссию, производство электробусов в Кишиневе и открытие Торгового дома Молдовы в Минске: о чем еще говорили Филип и Лукашенко?

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип в ходе своего визита в Минск провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили отношения между двумя странами.

"Республика Молдова и Белоруссия могут отказаться от тарифов на роуминг. Решение приняли сегодня премьер Павел Филип и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Соответствующий вопрос должны обсудить в рамках смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - отметили в пресс-службе правительства.

Там сообщили, что Филип и Лукашенко подчеркнули важность запуска прямого рейса Кишинев-Москва. Политики рассчитывают, что это направление будет рентабельным.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лукашенко: Минск и Кишинев должны увеличить торговлю до $500 миллионов в год

Премьер и президент обсудили возможность открытия в Кишиневе предприятия по производству электробусов и расширение проекта, который касается сборки троллейбусов.

В пресс-службе правительства сообщили, что молдавские производители вин смогут экспортировать на белорусский рынок больше продукции. Филип и Лукашенко обговорили возможность увеличения квот на поставки бутилированных молдавских вин. Кроме того, в Минске может быть открыт Торговый дом Республики Молдова, который будет продвигать отечественные вина.

Ключевые встречи

Молдавский премьер в эти дни находится с рабочим визитом в белорусской столице. Во вторник глава правительства Республики Молдова уже провел встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Филип подчеркнул, что отношения Белоруссии и Молдовы базируются на взаимном уважении и доверии. По его мнению, взаимодействие между странами должно строиться на конкретных проектах.

Визит Филипа в Минск - электробусы, стипендии и авиасообщение>>>

Не первый визит в Минск

Это не первый визит молдавского премьера в Белоруссию. В 2017 году Филип посещал Минск дважды. В июле прошлого года Молдова и Белоруссия подписали документы по расширению сотрудничества в торговле, культуре, промышленности, производстве и других сферах. В настоящее время Белоруссия - главный покупатель молдавских вин.