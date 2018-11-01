Молдавский премьер принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Глава молдавского кабмина считает, что несмотря на все усилия, в том числе, на международном уровне, разрешение замороженных конфликтов остается сложной задачей.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Важность урегулирования региональных конфликтов и выявление новых подходов к вопросам безопасности обсуждались в четверг в ходе встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в эти дни в Минске, сообщили в пресс-службе правительства Молдовы.

В работе этой структуры принял участие и молдавский премьер Павел Филип, который после интерактивных дебатов с участием специалистов по внешней политике и безопасности пришел к выводу, что несмотря на все усилия, в том числе, на международном уровне, разрешение замороженных конфликтов остается сложной задачей.

"Существует несколько парадигм и стратегий по урегулированию, но, к сожалению, слишком мало конфликтов достигли этапа своего разрешения путем согласия всех сторон. Когда процессы по урегулированию перестанут служить инструментом манипулирования и геополитического влияния на судьбы народов, тогда шансы урегулирования конфликтов существенно возрастут", - сказал Филип.

© Photo : Пресс-служба правительства Молдовы Что Филип обещал Хану в Минске

Он отметил опыт Молдовы в урегулировании приднестровского вопроса, подчеркнув, что в этом случае решение не может быть предложено или навязано извне – оно должно быть найдено жителями обоих берегов Днестра. С другой стороны, привлечение внешних партнеров необходимо, чтобы помочь сторонам прийти к компромиссу.

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Филип подтвердил, что Молдова будет продолжать продвигаться в направлении окончательного решения приднестровского вопроса.