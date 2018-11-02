Москва и Тирасполь сошлись во мнении по переговорам в формате "5+2"

Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев в ходе визита в Москву встретился с послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым.

ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Организация очередного заседания в международном переговорном формате "5+2" стала одной из основных тем встречи в Москве главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева и посла по особым поручениям МИД России Сергея Губарева, сообщили в приднестровском МИДе.

"Дипломаты выразили уверенность в целесообразности проведения в нынешнем году очередного раунда переговоров в международном формате "5+2" (Молдова и Приднестровье участвуют как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели), - отметили в пресс-службе.

© Sputnik / Ирина Ляхова Губарев о приднестровской проблеме: мы не растекаемся мыслью по древу

Собеседники обменялись мнениями относительно повестки дня переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем. Они акцентировали внимание на динамике реализации договоренностей, заключенных ранее сторонами в области автотранспорта, в сфере телекоммуникаций, а также по вопросу политически мотивированных уголовных дел.

Дипломаты также подтвердили готовность поддерживать интенсивное общение по всем актуальным вопросам переговоров.