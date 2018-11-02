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Посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев и Виталий Игнатьев

Москва и Тирасполь сошлись во мнении по переговорам в формате "5+2"

© Sputnik / Ирина Ляхова
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (208)
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Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев в ходе визита в Москву встретился с послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым.

ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Организация очередного заседания в международном переговорном формате "5+2" стала одной из основных тем встречи в Москве главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева и посла по особым поручениям МИД России Сергея Губарева, сообщили в приднестровском МИДе.

"Дипломаты выразили уверенность в целесообразности проведения в нынешнем году очередного раунда переговоров в международном формате "5+2" (Молдова и Приднестровье участвуют как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели), - отметили в пресс-службе.

Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев
© Sputnik / Ирина Ляхова
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Собеседники обменялись мнениями относительно повестки дня переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем. Они акцентировали внимание на динамике реализации договоренностей, заключенных ранее сторонами в области автотранспорта, в сфере телекоммуникаций, а также по вопросу политически мотивированных уголовных дел.

Дипломаты также подтвердили готовность поддерживать интенсивное общение по всем актуальным вопросам переговоров.

Тема:
Приднестровское урегулирование (208)

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Теги:
Виталий Игнатьев, Сергей Губарев, переговоры "5+2", Приднестровье
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