Определено, где пройдет следующее заседание глав правительств СНГ

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Следующее заседание глав правительств стран СНГ запланировано на конец мая 2019 года и состоится в Ашхабаде.
"По предложению Туркменистана решено провести очередное заседание совета глав правительств в конце мая 2019 года в Ашхабаде. Предположительно 31 мая", - сказал он.
В Астане 2 ноября проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, на котором рассматриваются вопросы преимущественно экономического характера, а также ряд проектов в гуманитарной сфере и в области финансового обеспечения деятельности органов СНГ.