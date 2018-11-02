Определено, где пройдет следующее заседание глав правительств СНГ

Заседание глав правительств стран СНГ в следующий раз состоится в конце мая 2019 года.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Следующее заседание глав правительств стран СНГ запланировано на конец мая 2019 года и состоится в Ашхабаде.

Об этом заявил председатель исполкома содружества Сергей Лебедев в ходе заседания в расширенном составе.

"По предложению Туркменистана решено провести очередное заседание совета глав правительств в конце мая 2019 года в Ашхабаде. Предположительно 31 мая", - сказал он.

В Астане 2 ноября проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, на котором рассматриваются вопросы преимущественно экономического характера, а также ряд проектов в гуманитарной сфере и в области финансового обеспечения деятельности органов СНГ.