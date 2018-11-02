Додон встретился с новым послом США в Молдове: о чем они говорили

Первая встреча: президент Молдовы и новый посол США обсудили ситуацию во внутренней и внешней политике республики, а также отношения между двумя странами.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял верительные грамоты нового посла США в республике Дерека Хогана, обсудив молдавско-американские отношения, ситуацию во внутренней и внешней политике, а также углубление торгово-экономического сотрудничества.

"США – важный стратегический партнер Республики Молдова. С этой страной у нас очень хорошее сотрудничество во всех направлениях. К настоящему времени между нашими странами подписано 89 двусторонних соглашений, представляющих взаимный интерес", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Президент подчеркнул, что торгово-экономические связи между двумя странами развиваются динамично.

"В Молдове успешно действуют более 400 предприятий с американским капиталом, но в этом направлении есть огромный потенциал для развития, который нужно реализовать в должной мере. Поблагодарил США за помощь в размере более 1,4 миллиарда долларов, которую страна оказала Молдове за годы независимости", - отметил Додон.

По словам главы республики, "Молдова должна проводить взвешенную внешнюю политику, иметь открытые, продуктивные и взаимовыгодные отношения со всеми странами исходя из собственных национальных интересов".

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"Выразил уверенность в том, что поездка президентских советников в Вашингтон на будущей неделе даст положительный результат. Пожелал успехов новому послу США в нашей стране и заверил его в полной поддержке и открытости к диалогу", - сказал Додон.

Президент Молдовы также выразил уверенность в том, что за время дипломатической миссии Хогана торговые связи расширятся, а интерес к республике вырастет.