Молдавская "Военная стратегия": какие сюрпризы таит этот документ

Все о "Военной стратегии" республики: от того, что из себя представляет этот документ, до того, как будут привлекать население в ряды армии страны.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. В Молдове вступила в силу "Военная стратегия" и план действий по ее реализации на 2018-2022 годы. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано в пятницу в Официальном мониторе страны.

"Военная стратегия – политический документ, описывающий среду безопасности, угрозы военного характера в адрес Республики Молдова, а также связанные с нею риски. Она определяет цели вооруженных сил в действующем национальном законодательстве", - отмечено в тексте документа.

Что из себя представляет этот документ?

Стратегия состоит из восьми глав. В первой из них под названием "Описание ситуации" отмечено, что "несмотря на статус постоянного нейтралитета, Республика Молдова должна противостоять угрозам и связанным с ними рискам, которые постоянно меняются". Кроме того, в ней указано, что "настоящая Стратегия носит исключительно оборонительный характер".

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Во второй главе обозначены угрозы и риски военного характера. При этом возглавляют этот своеобразный рейтинг "возможность враждебного использования военных и военизированных формирования режима Левобережья" и "присутствие Оперативной группы российских войск и военной инфраструктуры на территории Республики Молдова".

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Кстати, на территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами в селе Колбасное.

В тройку "рисков и угроз" также вошла "возможность расширения украинского конфликта до границы Республики Молдова". Особое место занимают в этом списке "информационные атаки". Этот тип угроз и рисков, как утверждают авторы, становится в последнее время все более частым.

В своеобразный топ угроз вошли также: "террористические атаки"; "незаконный оборот оружия"; "распространение оружия массового поражения и незаконный оборот их компонентов"; "незаконная миграция".

Документ подготовлен министерством обороны при участии представителей МВД, а также при поддержке иностранных экспертов.

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Вооруженные силы Молдовы

Согласно Стратегии, "Национальная армия будет и в дальнейшем оставаться основным компонентом вооруженных сил, главная задача которого обеспечение национальной обороны путем предотвращения, противодействия и пресечения военной агрессии и/или других военных угроз (гибридных) для национальной безопасности".

Нацармия будет состоять из сухопутных войск, военно-воздушных сил и сил специальных операций. Что касается войск карабинеров, то у них остается по-прежнему двойное предназначение – в мирное время – осуществление полицейских полномочий, а во время осадного или военного положения – специфические полномочия вооруженных сил.

Как привлекать граждан к военной службе?

В Стратегии прописано, что помимо прочего предполагается постепенная замена обязательной военной службы на контрактную.

"Эта замена будет соотноситься с процессом совершенствования боевого потенциала Вооруженных сил в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказано в документе.

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В марте текущего года о переводе армии на контрактную основу заявило руководство министерства обороны Молдовы. После отмены обязательной срочной службы численный состав национальной армии не изменится и составит шесть с половиной тысяч человек. Об этом говорил глава министерства обороны Молдовы Еуджен Стурза.

"Основные усилия в процессе привлечения граждан Республики Молдова к военной службе по контракту будут основываться на аспектах количества и качества людских ресурсов. Для пополнения должностей учитываются приоритеты военной структуры, особенно должности солдат и сержантов, чтобы обеспечить равные условия и возможности для всех граждан, желающий пройти военную службу", - сказано в Стратегии.

Кроме того, для обеспечения прозрачности и конкурентоспособности при отборе и найме создадут условия для продвижения гендерной перспективы, то есть в соответствии с резолюцией ООН "Женщины, мир и безопасность".

Особое внимание уделят и соцзащите военнослужащих и их семей. Для улучшения условий жизни военных будет продолжена практика инициирования и реализации проектов частно-государственного партнерства для строительства служебного жилья.