Власти Молдовы могут отменить "день тишины" накануне выборов

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Ограничения, связанные с предвыборной агитацией накануне выборов, могут быть исключены из молдавского законодательства, с такой рекомендацией выступила парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету.

"Ограничения, связанные с предвыборной агитацией накануне выборов и в день выборов, за исключением избирательных участков и непосредственной близости к ним, могут быть исключены из законодательства. "День тишины" по-разному применяется в международной практике и его упразднение не нанесет ущерба проведению выборов", — сообщила в пятницу пресс-служба парламента.

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Комиссия провела анализ, экспертизу и оценку избирательного законодательства после того, как ЦИК в июне признал недействительными выборы мэра в Кишиневе и представила свои рекомендации в отчете. Авторы рекомендуют урегулировать услуги по предвыборной рекламе, предвыборные дебаты в интернете и соцсетях, а также ввести четкие положения по борьбе с пропагандой в интернете, в частности, с фейковыми новостями.

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Досрочные выборы мэра в Кишиневе проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. 25 июня Высшая судебная палата окончательно признала итоги голосования недействительными, аргументировав это решение агитацией победившего кандидата в день выборов.