Все тайное станет явным: на кого работают некоторые партии в Молдове

Спецслужбы предоставили депутатам информацию о том, кто и как финансирует некоторые партии в Молдове: о каких тайнах идет речь?

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Парламентская спецкомиссия по выяснению фактических и правовых обстоятельств вмешательства фонда Open Dialog ("Открытый диалог") и его основателя Людмилы Козловской во внутренние дела Молдовы, а также финансирования этой организацией некоторых политических партий в стране начала заслушивать представителей государственных структур.

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Кто отчитался перед депутатами?

В частности, перед депутатами выступили представители министерства внутренних дел, Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Службы информации и безопасности, Генпрокуратуры и Центризбиркома. Как отметили в пресс-службе парламента, со стороны Генеральной прокуратуры поступила письменная информация, а также уточнение, что закон не позволяет прокурорам присутствовать на слушаниях подобного рода.

За закрытыми дверями

Слушания проходили в закрытом режиме. Как пояснили в парламенте, такое решение приняли в связи с обращением Генпрокуратуры и СИБ с учетом конфиденциальности предоставленных материалов.

Речь идет, в том числе, об информации, которая поступила от зарубежных ведомств и не может быть обнародована без их согласия.

Первые данные и недостаток информации

Из первой информации, полученной спецкомиссией, установлено, что существует не одно, а несколько зарубежных НПО, осуществляющих деятельность, которая может противоречить законодательству Молдовы, и которая может рассматриваться как вмешательство во внутреннюю политику республики. Кроме того, выявлены элементы, касающиеся незаконного финансирования некоторых политических организаций и политиков. Исходя из полученной информации следует, что в этом деле помимо нескольких НПО, созданных вокруг Open Dialog, возможно задействованы еще несколько компаний.

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Учитывая важность информации, предоставленной этими ведомствами, спецкомиссия запросила дополнительные данные, чтобы понять, как эта группа иностранных НПО "работала" на территории Молдовы, и в какой степени их действия могли повлиять на внутреннюю политику или затронуть национальную безопасность страны.

"Комиссия также хочет понять, в какой степени информация, появившаяся в СМИ о связях данных НПО с иностранными секретными службами, лицах, участвующих в банковской краже в нашей стране, и молдавских политиках, поддерживается официальной информацией. Полученные ответы будут проанализированы и представлены в окончательном докладе комиссии", -сообщили в парламенте.

Что дальше?

Как сообщили в пресс-службе парламента, работа следственной комиссии продолжается. Планируется пригласить на слушания представителей некоторых организаций, которые фигурируют в предоставленной учреждениями информации.

Зачем нужна эта комиссия?

Поводом для создания спецкомиссии стала информация, появившаяся в прессе, согласно которой существует тесная связь между фондом Otwarty Dialog и несколькими партиями, входящими в состав высшего законодательного органа Молдовы, а также оппозиционными внепарламентскими политформированиями. По словам демократов, которые настояли на создании этой спецкомиссии, речь идет о партии "Действие и солидарность", которой руководит Майя Санду, о партии "Платформа "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, а также о Либерально-демократической партии, которая насчитывает пять депутатов в действующем составе парламента.

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Ранее автор законопроекта - демократ Сергей Сырбу, который сослался на публикации в прессе, сообщал, что через фонд Otwarty Dialog финансировались заграничные поездки многих молдавских публичных деятелей, включая лидеров политических партий и сторонников лиц, осужденных в республике. Кроме того, велись нападки на государственные учреждения и конституционный строй Республики Молдова, высказывались публичные призывы поощрять враждебность, национальную разобщенность и злоупотребление национальным достоинством.

Предполагается, что спецкомиссия завершит свою работу в декабре. После чего предоставит доклад парламенту.

Кто-то против?

Против создания спецкомиссии в парламенте высказались депутаты фракции либерал-демократов и либералов.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду тогда отметил, что деятельность этого фонда обсуждалась даже в Бундестаге Германии.

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"Вопрос поднимался и в Бундестаге Германии. Мы никого и ни за что не осуждаем. Все говорят, обсуждают, а мы прячемся. Есть отчет Совета Европы по этому аспекту", - отметил Канду.