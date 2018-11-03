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Открытие офиса связи НАТО в Кишиневе

Можно ли втянуть Молдову в НАТО, вопреки ее желанию – мнение эксперта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Бывший министр обороны Виктор Гайчук в комментарии для Sputnik рассказал о том, как нейтральный статус нашей страны выполняет консолидирующую роль в обществе.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Во время председательствования Румынии в Совете ЕС Бухарест будет максимально содействовать поддержке европейского пути Молдовы, однако не будет втягивать нашу страну в НАТО, заявил экс-министр обороны Виктор Гайчук в комментарии для Sputnik.

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"Румыния кроме того, что она действительно помогает (этого нельзя отрицать) - и финансово, и политически, - делает все, чтобы мы двигались в сторону ЕС. Оказывает содействие и в гуманитарных вопросах, также страна готова и по линии минобороны оказать помощь. Более того, чувствую, они не против, чтобы мы и в НАТО вошли, нас стимулируют в этом деле, но такой кардинальный шаг все-таки зависит от нас самих, от внутриполитической обстановки в стране", - заявил Гайчук.

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С 1 января по 30 июня 2019 года Румыния впервые будет председательствовать в Совете ЕС вместе с Финляндией и Хорватией.

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Нейтральный статус как объединяющая сила

"Я говорил неоднократно о том, что, когда 60-70 процентов населения настроены против вступления в НАТО, руководству страны трудно это осуществить, тем более, что в Конституции у нас записано – нейтральное государство. Точка!" - заметил Гайчук.

По его мнению, именно это положение Конституции играет объединяющую роль в обществе. Виктор Гайчук был министром обороны, послом Республики Молдова в Королевстве Бельгии и представителем в НАТО. В своих публичных заявлениях он неоднократно подчеркивал, что выступает за укрепление нейтралитета республики.

"Я не вижу опасности в ближайшее время, и я думаю, что сейчас еще больше населения захотят, чтобы Молдова была нейтральной страной. Потому что это дает нам повод не размещать ракет средней и малой дальности, да и в целом других ракет, на территории нашей республики", - отметил Гайчук.

По его словам, именно пункт в Конституции о нейтральном статусе ставит Молдову в один ряд с Швейцарией, Финляндией, Австрией, которые также сохраняют свой нейтралитет в международной повестке.

Основное условие сохранения молдавской государственности 

"Таких прецедентов в истории не было, чтобы страна была втянута в НАТО при крайне негативном отношении населения к этой организации. Однако политика двойных стандартов существует. И я, будучи представителем Молдовы в НАТО, приезжал вместе с генсеком НАТО в Молдову в 2008 году. Тогда высшие чины этой организации заявляли, дескать, нас не беспокоит, что вы нейтральная страна, живите, как хотите. Большое спасибо, что предоставляете НАТО (на то время) вертолеты, помогаете мирными проектами, и не более того. Сейчас, прошло ровно 10 лет, и в НАТО тоже не говорят о том, что Молдова должна вступать в эту организацию. Но риторика признаться, сменилась. И это чувствуется. Нам говорят, что двери открыты. Но, подчеркну, никто нас насильно туда не втянет", - подытожил Гайчук.

Батальон НАТО, архивное фото.
© Sputnik / Стрингер
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Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова придерживается конституционного принципа постоянного нейтралитета, и на этой основе строит взвешенную политику, направленную на поддержание взаимовыгодных отношений как с Западом, так и с Востоком.

По его словам, нейтралитет – это основное условие сохранения и укрепления молдавской государственности.

"Важно, что позицию президента Молдовы поддерживает большинство населения страны, и к ней с пониманием и уважением относятся наши зарубежные партнеры", - отметил ранее глава республики.

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