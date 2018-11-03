Сможет ли СНГ заменить Молдове Евросоюз

Экономический эксперт рассказал Sputnik о преимуществах сотрудничества с СНГ для Молдовы.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Подсчитано, что каждый доллар экспорта в страны СНГ и в Россию дает несравнимо больше молдавской экономике, экономическому росту и гражданам в целом, чем один доллар экспорта в страны ЕС.

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Об этом заявил корреспонденту Sputnik депутат парламента от фракции Партии социалистов (ПСРМ), доктор экономических наук Владимир Головатюк.

Формальное участие

Головатюк рассказал, что с 2009 года, когда в Молдове сменилась власть, участие страны в СНГ стало формальным. А новый экономический курс, направленный на сотрудничество со странами ЕС, не дал ожидаемого результата, считает Головатюк.

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По словам депутата, среднегодовой рост экспорта Молдовы в Евросоюз после подписания соглашения об Ассоциации, с 2014 по 2017 год, составил всего 9% при обещанном увеличении, измеряемом двузначными цифрами.

Как отметил Головатюк, это не то, что нужно республике.

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"Идет разрушение связей, экономики. Но до плачевного катастрофического положения, я думаю, не дойдет. Реальная экономика страны - двойственная, двуедина, часть ориентирована на восточные рынки и РФ, часть уже на ЕС, часть на другие страны. Все это должно быть, но сбалансировано, мы против какого-то одновекторного развития", - заявил парламентарий.

Укрепление связей

Головатюк полагает, что необходимо укреплять связи с СНГ и Россией. Этот процесс, как подчеркнул парламентарий, уже начался, благодаря действиям президента РМ Игоря Додона.

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Депутат добавил, что в результате действий главы государства страна приобрела статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

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Изменения после выборов в Молдове

"Политика очень сильно влияет на экономику. После парламентских выборов в феврале 2019 года в Молдове ситуация изменится. Сто процентов - произойдет смена власти. Какая доля и структура – другой вопрос. Но власть точно поменяется", - заверил эксперт.

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Он считает, что после смены власти появятся новые возможности развивать и налаживать связи со странами СНГ, в том числе и с Россией, ведь потенциал сотрудничества далеко не исчерпан.

"В переходных условиях пока еще не стали устойчивыми те или иные тенденции", - Головатюк, поэтому, по его мнению, возможны самые различные сценарии.