Санду и Нэстасе объединили усилия перед выборами

Но получится ли у политиков консолидировать электорат – большой вопрос.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Платформа "Достоинство и Правда" (DA) и партия "Действие и солидарность" (PAS) примут участие в парламентских выборах в качестве одного блока под названием "ACUM".

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Лидеры партий Андрей Нэстасе и Майя Санду представили свою предвыборную программу, в которой пообещали борьбу с коррупцией, рост зарплат и туманные перспективы вступления Молдовы в Евросоюз.

"После выборов мы объявим Молдову свободной страной", — заявил Андрей Нэстасе, которого поддержала Майя Санду, отметив, что в случае победы "ACUM" республика станет страной, где "все соблюдают закон, без исключений".

Также в случае победы, блок до 2023 года обязуется выполнить все условия, необходимые для вступления Молдовы в ЕС.

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Правда, каким образом это произойдет, политики не рассказали.

Попытки оппозиционных лидеров объединить свои усилия в канун очередных парламентских выборов в Молдове уже наблюдались, но, как правило, они ничем не заканчивались.

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К примеру, ранее лидер Либеральной партии Михай Гимпу предложил партиям PAS, ЛДПМ и DA создать единый блок и выдвинуть общих кандидатов на парламентских выборах. Но Андрей Нэстасе отказался садиться с Гимпу за стол переговоров, объяснив это тем, что либерал не пользуется доверием населения.

"Гимпу - предатель, а как с предателями образовывать коалицию?" - задавался тогда вопросом Нэстасе.

Также не ясна судьба политического сотрудничества Нэстасе и Санду с бывшими коллегами из ЛДПМ. Ранее PAS и DA предложили этому формированию участвовать в избирательной кампании, однако на условиях, которые пришлись не по душе либерал-демократам.

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"Нас пригласили как гостей, а не как полноправных членов. Они предложили включить в списки несколько кандидатов, но никто из них не может стать электоральным конкурентом, соответственно, не будет никаких привилегий в парламенте. Участвовать с таким условиями или нет - решим 11 ноября", — пояснил глава ЛДПМ Тудор Делиу.

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Удастся ли Нэстасе и Санду в этот раз по-настоящему объединиться и консолидировать электорат – большой вопрос. Опыт избирательных кампаний показывает, что в политическом партнерстве случиться может всякое, и некоторые страницы истории хочется очень быстро перелистнуть, чтобы навсегда забыть.