Додон говорил с Путиным о приднестровском вопросе: что обсудили президенты

По итогам официального визита в Москву молдавский лидер обсудил с главой Российской Федерации многочисленные вопросы, в том числе - тему Приднестровья.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что следующая встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским состоится до конца этого года.

В рамках пресс-конференции в понедельник по итогам своего официального визита в Москву Додон рассказал, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным многочисленные вопросы, касающиеся соцзащиты, экономики, энергетики, гуманитарной сферы. Стороны затронули и тему Приднестровья, обговорив важные решения, которые были приняты за последние полгода, а также результаты бесед с руководством из Тирасполя.

"Обсудили и предстоящую до конца этого года встречу с господином Красносельским. Она состоится в декабре, как мы договорились на последней встрече", - сказал Додон.

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Одна из последних встреч Додона и Красносельского состоялась 6 сентября. Тогда стороны обсудили достигнутые ранее договоренности, важность миротворческой операции и планы на будущее.