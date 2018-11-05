Визит года: после долгого перерыва молдавские чиновники посетят Москву

Первая поездка за последние полтора года: на этой неделе члены правительства Молдовы отправляются с визитом в Москву.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что 8 ноября чиновники правительства отправятся с визитом в Москву впервые с того момента, когда правительство и парламент рекомендовали госслужащим отказаться от поездок в Россию.

© Sputnik / Алексей Дружинин Молдову ждет ветер перемен из России

Советующее заявление Додон сделал в рамках пресс-конференции в Кишиневе по итогам своего официального визита в Москву.

Президент Молдовы напомнил, что в рамках переговоров с российским лидером Владимиром Путиным ему удалось договориться о временном снятии таможенных пошлин на шесть месяцев по пяти товарным позициям.

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"Почему период в шесть месяцев? Потому что такого рода вопросы должны решаться на уровне правительств. К сожалению, кабмин Молдовы в течение последних полутора лет не дискутирует с российскими партнерами", - пояснил Додон.

По его словам, первые контакты на уровне МИД состоятся уже на этой неделе.

"Восьмого ноября госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции отправится в Россию. Это впервые с марта 2016 года, когда правительство Республики Молдова запретило всем сотрудникам госведомств ездить в РФ", - сказал Додон.

Как считает молдавский президент, чтобы принимать решения системно, необходимо обсуждать вопросы и утверждать их на уровне правительств.

"Надеемся и уверены, что по истечению этих шести месяцев у Молдовы будет новое правительство, которое будет проводить переговоры с РФ и принимать решения", - сказал Додон.