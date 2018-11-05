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Президент Молдовы Игорь Додон

Игорь Додон рассказал, что ожидает Россия от Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Молдавский лидер охарактеризовал отношения между Кишиневом и Москвой, а также заявил, с кем должна дружить республика.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о сотрудничестве с Российской Федерацией, о ее позиции по отношению к Кишиневу, а также о стратегическом пути развития нашей страны. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в понедельник по итогам своего официального визита в Москву.

Отвечая на вопрос, что ожидает Россия от Молдовы, Додон отметил: "Чтобы мы были друзьями. Позиция Российской Федерации всегда была такой".

"Все время наши российские партнеры говорят нам открыто: "С кем вы хотите быть в хороших отношениях – это в ваших национальных интересах. Мы не диктуем с кем надо быть в хороших отношениях – с Румынией или нет, с Евросоюзом или нет, но не будьте против нас. Мы хотим быть с вами друзьями". Эта та позиция, которая на протяжении всего времени продвигается Россией", - сказал Додон.

Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдавии И. Додоном
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Он отметил, что РФ открыта для сотрудничества. "Мы должны понять это. Если у нас есть подписанные с Европейским союзом соглашения, если мы хотим дружить с ЕС или США, то это не значит, что мы будем дружить с Евросоюзом и Штатами против России. Вот за это я выступаю. Хочу, чтобы это поняли и граждане Молдовы", - подчеркнул президент.

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По его словам, Россия продвигает в отношении Молдовы открытую позицию. 

Внешняя политика Молдовы и пути ее развития

Молдавский президент еще раз обозначил свою позицию по вопросу внешней политики республики.

"Как и во время встреч со своими другими коллегами, в Москве я также подтвердил позицию о сбалансированной внешней политике. Что это значит? Республика Молдова будет исходить из национального интереса, и будет строить отношения и с Востоком, и с Западом, и с ЕС, и с США, и с Россией, и с другими партнерами", – сказал Додон.

В ходе официального визита в Россию президент Молдовы Игорь Додон встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
© Sputnik .
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По его словам, позицию "об открытости Молдовы всему миру" он намерен озвучить и в рамках предстоящего в скором времени визита в Лондон. Однако дату поездки в Великобританию президент не обозначил.

Также Додон отметил, что единственный путь Республики Молдова – дружить со всеми.

Додон примет участие в саммите глав стран-участниц ЕАЭС

По его словам, в начале декабря он приглашен на ежегодное заседание глав стран-участниц Евразийского экономического союза. Он также отметил, что впервые с получения Молдовой статуса наблюдателя при этой структуре он примет участие в таком заседании.

Высший Евразийский экономический совет проголосовал 14 мая за наделение Республики Молдова статусом государственного наблюдателя в ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В апреле 2017 года Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдовы с ЕАЭС.

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Теги:
приоритеты, внешняя политика, политика, Додон, Молдова
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