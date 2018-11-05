19:01 05 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон.

Президент Молдовы выступит со специальным заявлением

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
21210

Глава республики рассказал, что планирует выступить со специальным заявлением, которое приурочит к завершению мандата действующего парламента страны.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил на пресс-конференции в понедельник, что готовит специальное заявление, которое представит парламенту страны до конца этого года.

Глава республики подчеркнул, что это заявление будет сделано впервые и планирует его озвучить в конце мандата действующего парламента.

"Впервые выйду со специальным заявлением в конце этого созыва, посмотрим, в парламенте или на площади (площадь Великого национального собрания – ред.)", - сказал Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
© Sputnik / Александр Натрускин
Додон озвучил три варианта развития событий после февральских выборов

Характеризуя действующий состав высшего законодательного органа, он отметил, что "это период позора в современной истории Республики Молдова".

Такого не было никогда до сих пор, чтобы половина депутатов ушла из своих фракций. Не было такого за все 27 лет независимости", - добавил он.

Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. 

Власти Молдовы могут отменить "день тишины" накануне выборов>>>

Согласно данным последних социологических опросов, в высший законодательный орган республики могут попасть четыре политформирования – пропрезидентская Партия социалистов, правящая на данный момент Демократическая партия, а также оппозиционные проевропейские партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда".

 

По теме

Канду рассказал, как в парламенте может появиться пророссийское большинство
Теги:
партии, парламент, выборы, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Обуть президента

    Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, обувь какого бренда предпочитает носить.

  • Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, архивное фото
    На дворе трава

    Глава МВД после встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II объявил, что правительство отзовет законопроект о культивации конопли.

  • Осень в Абхазии
    Поднять село

    Как совместная стратегия ЕС и ООН по развитию сельских территорий будет поддерживать регионы Абхазии - в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Топ-10 самых страшных фильмов всех времен по мнению издания IndieWire
Баянист кочегар рвет душу
Веселый барабанщик и баянист покорили сеть, спев кавер на песню Виктора Цоя
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone 2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться