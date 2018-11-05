Президент Молдовы выступит со специальным заявлением

Глава республики рассказал, что планирует выступить со специальным заявлением, которое приурочит к завершению мандата действующего парламента страны.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил на пресс-конференции в понедельник, что готовит специальное заявление, которое представит парламенту страны до конца этого года.

Глава республики подчеркнул, что это заявление будет сделано впервые и планирует его озвучить в конце мандата действующего парламента.

"Впервые выйду со специальным заявлением в конце этого созыва, посмотрим, в парламенте или на площади (площадь Великого национального собрания – ред.)", - сказал Додон.

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Характеризуя действующий состав высшего законодательного органа, он отметил, что "это период позора в современной истории Республики Молдова".

Такого не было никогда до сих пор, чтобы половина депутатов ушла из своих фракций. Не было такого за все 27 лет независимости", - добавил он.

Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

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Согласно данным последних социологических опросов, в высший законодательный орган республики могут попасть четыре политформирования – пропрезидентская Партия социалистов, правящая на данный момент Демократическая партия, а также оппозиционные проевропейские партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда".