Игорь Додон вернул парламенту на пересмотр новый кодекс о ТВ- и радиовещании

Президент считает, что законопроект в нынешнем виде нарушает право людей на доступ к информации.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Новый Кодекс о телевидении и радиовещании, в котором есть положения об ограничении трансляции российских информационных программ, не будет одобрен президентом Игорем Додоном. Во вторник в молдавских СМИ была опубликована копия соответствующего документа.

"Положения, которые продвигаются с целью защиты национального аудиовизуального пространства, содержат правила, которые монополизируют медийное пространство телевизионными и радио программами информационно-аналитического содержания, созданными в странах ЕС, США и Канаде, а также государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении... Возвращаю парламенту на пересмотр Кодекс о телевидении и радиовещании", - говорится в письме Додона парламенту.

Президент считает, что законопроект в нынешнем виде нарушает право людей на доступ к информации.

В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

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В конце июля этого года парламент утвердил новый аудиовизуальный кодекс, который также предусматривает ограничения для российских телеканалов. Президент заявил, что не будет утверждать закон, но не исключает, что это могут сделать без его участия.

Согласно местному законодательству, парламент имеет право не принимать во внимание аргументы главы государства и вновь утвердить кодекс, не внося никаких изменений. Если и после этого президент откажется утвердить документ, то он может быть временно отстранен от обязанностей.

Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, трижды это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров.