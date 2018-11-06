Скоро станет известно, на кого работают некоторые партии в Молдове

Заседание, в ходе которого депутаты парламента Молдовы намеревались продолжить слушания по поводу деятельности фонда "Открытый диалог" и финансирования им некоторых политических партий, было перенесено. По какой причине?

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Парламентская спецкомиссия перенесла на 12 ноября слушания по выяснению фактических и правовых обстоятельств вмешательства фонда Otwarty Dialog ("Открытый диалог") и его основателя Людмилы Козловской во внутренние дела Молдовы, а также финансирования этой организацией некоторых политических партий.

"Решение принято на основе заявлений, поступивших со стороны ряда лиц, которых должны были заслушать", - отметили в пресс-службе парламента.

Ранее депутаты заслушали представителей МВД, Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, СИБ, Генпрокуратуры и Центризбиркома. Слушания проходили в закрытом режиме. Как пояснили в парламенте, такое решение приняли в связи с обращением Генпрокуратуры и СИБ с учетом конфиденциальности предоставленных материалов.

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Речь идет, в том числе, об информации, которая поступила от зарубежных ведомств и не может быть обнародована без их согласия.

Как ранее сообщили в пресс-службе парламента по итогам первого раунда слушаний, на этой неделе планировалось пригласить представителей некоторых организаций, которые фигурируют в предоставленных госучреждениями данных. Кого именно должны были заслушать, в парламенте уточнять не стали.

Впрочем, некоторые фигуранты этого дела, которые заявили о невозможности своего присутствия, поделились в социальных сетях своими соображениями по поводу работы спецкомиссии. В данном случае речь идет о лидере партии "Действие и солидарность" Майе Санду, которая написала в Facebook, что она отказалась принимать участие в слушаниях, потому что они проходят в закрытом режиме.

Что стало известно?

Из первой информации, полученной спецкомиссией, установлено, что существует не одна, а несколько зарубежных НПО, осуществляющих деятельность, которая может противоречить законодательству Молдовы, и которая может рассматриваться как вмешательство во внутреннюю политику республики. Кроме того, выявлены элементы, касающиеся незаконного финансирования некоторых политических организаций и политиков. Исходя из полученной информации следует, что в этом деле помимо нескольких НПО, созданных вокруг Otwarty Dialog, возможно задействованы еще несколько компаний.

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Учитывая важность информации, предоставленной этими ведомствами, спецкомиссия запросила дополнительные данные, чтобы понять, как эта группа иностранных НПО "работала" на территории Молдовы, и в какой степени их действия могли повлиять на внутреннюю политику или затронуть национальную безопасность страны.

"Комиссия также хочет понять, в какой степени информация, появившаяся в СМИ о связях данных НПО с иностранными секретными службами, лицах, участвовавших в банковской краже в нашей стране, и молдавских политиках, поддерживается официальной информацией. Полученные ответы будут проанализированы и представлены в окончательном докладе комиссии", - сообщили в парламенте.

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Цели спецкомиссии

Поводом для создания спецкомиссии стала информация, появившаяся в прессе, согласно которой существует тесная связь между фондом Otwarty Dialog и несколькими партиями, входящими в состав высшего законодательного органа Молдовы, а также оппозиционными внепарламентскими политформированиями. По словам демократов, которые настояли на создании этой спецкомиссии, речь идет о партии "Действие и солидарность", которой руководит Майя Санду, о партии "Платформа "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, а также о Либерально-демократической партии, которая насчитывает пять депутатов в действующем составе парламента.

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Парламент создал эту комиссию 4 октября. Данной структуре предстоит представить депутатам отчет и рекомендации.