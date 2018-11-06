Глава миссии ОБСЕ обсудил в Тирасполе приднестровское урегулирование

Игнатьев и Нойкирх высказались за поиск взаимоприемлемых решений и сохранение конструктивной атмосферы в диалоге Кишинева и Тирасполя.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев во вторник обсудил с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом процесс приднестровского урегулирования, сообщила пресс-служба МИД ПМР.

Участники встречи сообщили о реализации протокольных решений правительства о деятельности румынских школ и землепользовании в Дубоссарском районе ПМР, а также отметили необходимость ощутимого прогресса по вопросам уголовных дел и телекоммуникаций.

"В этом смысле были подробно обсуждены перспективы организации до конца текущего года заседания "Постоянного совещания…" в формате "5+2", - говорится в сообщении МИД ПМР.

© Sputnik / Ирина Ляхова Москва и Тирасполь сошлись во мнении по переговорам в формате "5+2"

Игнатьев и Нойкирх высказались за поиск взаимоприемлемых решений и сохранение конструктивной атмосферы в диалоге Кишинева и Тирасполя. Игнатьев выступил против любых односторонних действий, способных привести к созданию напряженности и ухудшению атмосферы в диалоге сторон, отметили в ведомстве.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате состоялся 29-30 мая 2018 года в Риме.