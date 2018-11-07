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Здание парламента Молдовы

Выборы в парламент Молдовы, или борьба на последних минутах

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (59)
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Молдавские депутаты высказались по поводу инициативы об отмене "дня тишины": что предлагают законодатели.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Парламентская комиссия по вопросам права, назначения и иммунитету дала положительное заключение по проекту изменения Кодекса о выборах и Кодекса о правонарушениях в части электоральной агитации в последние дни избирательной кампании. Таким образом, инициатива может быть выставлена на обсуждение в парламенте и голосование в первом чтении.

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Авторами проекта выступили депутаты-демократы Раиса Апольски, Сергей Сырбу и Игорь Время.

На заседании парламентской комиссии Апольски заявила, что положения данного проекта предполагают отказ от "дня тишины", то есть агитация в день выборов разрешается, но на дистанции не менее 100 метров от избирательного участка.

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При этом электоральная агитация или агитация в поддержку референдума в избирательном участке или ближе, чем в 100 метрах от него, в день голосования будет наказываться. Для физических лиц штраф составит 300-600 леев, а для ответственных лиц или электоральных кандидатов – тысяча 200 – тысяча 500 леев.

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Апольски отметила, что предложение об отмене ограничений, связанных с агитацией накануне выборов и в день голосования, вписывается в отчет об анализе, экспертизе и оценке электорального законодательства, которое было в основе признания недействительными новых местных выборов в муниципии Кишинев. Согласно этому отчету, "день тишины" не регламентируется в международной практике, и его отмена не повлияет на принципы, закрепленные в избирательном законодательстве. Эта позиция также была поддержана Ассоциацией Promo-LEX. В тоже время, рекомендуется регламентировать услуги электоральной рекламы, дебатов в интернете и социальных сетях, а также некоторые четкие положения по борьбе с пропагандой в сети, в частности, для предотвращения фейк-новостей.  

Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (59)

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